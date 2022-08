Der Schwergewichtsboxer Oleksandr Usyk weiß um die Macht der Bilder und um die Macht der Symbolik. Er ist ja selbst ein Symbol. Als Weltmeister im höchsten Gewichtslimit der Profis. Als Olympiasieger 2012 für die Ukraine. Auch die Weltmeistergürtel der Box-Weltverbände, die ihm der Brite Anthony Joshua an diesem Sonnabend (23.15 Uhr, DAZN) in Dschidda abnehmen will, sind Symbole – für Kraft, für Macht, für den besten Boxer der Welt. Für den Sieg.

„Wir sind geboren, um den Kampf ums Leben aufzunehmen, den Kampf um Gürtel, um alles. Derjenige, der nicht kämpft, lebt nicht. Alles in unserem Leben dreht sich um Wettkämpfe für irgendetwas, für irgendjemanden. Das ist der Grund, weshalb wir im Wettbewerb stehen“, sagte Usyk bei der Pressekonferenz vor dem Rückkampf gegen Joshua in einem saudi-arabischen Hotelsaal unter riesigen Kronleuchtern.

Promoter Krassyuk über Usyk: „Er sieht aus wie ein Cyborg“

Dass der 35-Jährige im Ring von Dschidda auch für die Hoffnung der Menschen in der Ukrainer kämpft, für die Freiheit in seinem Land, sagte er nicht explizit. Aber er zeigte es durch die Wahl seines Auftretens: Er war im traditionellen ukrainischen Kostüm gekommen, mit dem von Kosaken getragenen Zhupan und der Vyshyvanka, einem bestickten Hemd. Seinen Kopf hatte er bis auf eine Stirnlocke kahlrasiert.

„Er sieht aus wie ein Cyborg. Er ist durch die Hölle gegangen. Ich habe ihn noch nie so entschlossen erlebt“, verdeutlichte Usyks Promoter Alexander Krassyuk. „Nicht viele Champions auf der Welt teilen die Erfahrung, durch den Krieg gegangen zu sein und sich dann in den Ring aufzumachen, um ihre Schwergewichtskrone zu verteidigen.“

Usyk war, wie der Boxer Vasyl Lomatschenko und andere ukrainische Sportler, nach Ausbruch des Krieges in das Freiwilligen-Bataillon der ukrainischen Streitkräfte eingerückt. Patrouillen gehörten zu seinen Aufgaben. Er habe gebetet, nicht in eine Lage zu geraten, wo auf ihn geschossen werde oder er selber auf Menschen schießen müsse, erzählte er.

Da Usyk sich der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats verbunden fühlt und früher öfter davon sprach, Ukrainer und Russen seien ein Volk, warfen ihm manche eine prorussische Haltung vor. Im März veröffentlichte der russischsprachige Athlet, der auf der Krim geboren wurde und nach deren Annektierung durch Putins Armee in die Nähe von Kiew zog, jedoch auf Instagram ein Video, in dem er an Russland gewandt sagte: „Ihr bekämpft unsere Frauen, Kinder und alten Menschen. Ihr zerstört unsere Krankenhäuser, Schulen und ganze Städte! Gleichzeitig lügt ihr zynisch und behauptet weiterhin, dass es sich um eine Art ‚Sondereinsatz‘ handelt und dass eure Schützen auf Militärbasen schießen.“

Usyks Haus bei Irpin wurde geplündert

Usyk sah es als Pflicht, seine Heimat und seine Familie zu verteidigen. Die Stimmen verletzter Soldaten und die Empfehlung seiner Förderer Vitali und Wladimir Klitschko, er könne mit einem erneuten Duell gegen Joshua dem Anliegen der Ukraine einen globalen Schub verleihen, überzeugten ihn, das Land mit einer Sondergenehmigung des Sportministers wieder zu verlassen. Bevor er zu trainieren begann, brachte er seine Frau und seine drei Kinder in Sicherheit. Sein Haus bei der Stadt Irpin wurde geplündert.

Ja, sagte Promoter Krassyuk, die Menschen in der Ukraine wollten, dass er wieder in den Ring steige. „Die Menschen wollen, dass er gewinnt, dass die ukrainische Flagge gehisst wird, dass die ukrainische Hymne auf dem ganzen Planeten gehört wird.“

Was für ein exzellenter Techniker und Stratege Usyk im Ring ist, konnten die deutschen Boxfans 2017 in Berlin erleben, als Usyk noch im Cruisergewicht antrat und Marco Huck in der Max-Schmeling-Halle spielerisch zerlegte. Nach seinem Aufstieg ins Schwergewicht entthronte Usyk vorigen September dann Klitschko-Bezwinger Joshua, 32, der 2012 Olympiasieger im Superschwergewicht war.

Usyk singt das Volkslied „Oy U Luzi Chervona Kalyna“

Joshua hat sich für die Revanche einen Knockout zum Ziel gesetzt. Unter seinem neuen Trainer, Robert Garcia aus den USA, habe er konzentriert und ausdauernd gearbeitet, ließ er wissen, aus seiner Niederlage wichtige Erkenntnisse gezogen, um die Gürtel der Verbände IBF, IBO, WBA, WBO sowie des Ring Magazine zurück zu erobern.

„Wir haben uns im ersten Duell studiert“, sagte Usyk. „Das wird kein neuer Kampf, sondern eine Fortsetzung des ersten mit den Runden 13, 14, 15 an diesem Sonnabend. Und es wird großartig“, meint Usyk. Nach dem Staredown am Ende der Pressekonferenz begann er in Zhupan und Vyshyvanka, das ukrainische Volkslied „Oy U Luzi Chervona Kalyna“ zu singen. Ein Lied, das seit diesem Frühjahr zum Symbol der Solidarität mit der Ukraine geworden ist.