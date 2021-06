Berlin - „Jahnsportpark für alle! Es geht weiter …“ Die Überschriften der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen klingen gut, nach Aufbruch. An diesem Freitag gibt es eine Online-Veranstaltung zum dem, was die Behörde „städtebauliches Werkstattverfahren zur Weiterentwicklung des Jahnsportparks“ nennt. Am Sonnabend folgt für Angemeldete ein Rundgang über das Gelände zwischen Falkplatz, Gaudy-, Cantian-, Topsstraße und Mauerpark.

Aber geht es wirklich weiter? Kann etwas als Aufbruch verkauft werden, das im Kern seit 2014 entwickelt und dann so lange zerredet wurde, dass die Diskussion dieser Tage wieder dort angelangt ist, wo sie schon 2014 war? Was mit dem Jahnstadion und dem Areal drumherum passiert, war damals ein heißes Thema, sieben Jahre später immer noch. Nur wurde inzwischen von vielen Seiten herumgezerrt an dem, was ein moderner, hoch frequentierter, nachhaltiger Inklusionssportpark werden soll.