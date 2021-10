Berlin - Auf der Bühne eines Varietétheaters treten normalerweise schrille Vögel auf: Artisten, Tänzer, Akrobaten, Musiker, Menschen, die unterhalten wollen. Oder Bob Hanning. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin hatte das Wintergarten-Varieté in der Potsdamer Straße gemietet, um dort sein Buch „Hanning. Macht. Handball.“ vorzustellen.

Das Cover, stirnseitengroß auf ein Plakat gezogen, passte perfekt in den Raum mit üppigen Kronleuchtern an der Decke, roten Vorhängen und Häppchen auf Etageren: Dort zeigt sich Hanning auf einem goldenen Thron mit einem Fuchs in Regimentsmantel auf dem Pullover, als Zepter fungiert ein hellgrüner Handball.

Hanning war als Napoleon des Handballs unterwegs

Hanning trägt also ziemlich dick auf – um sich gleichzeitig selbst auf die Schippe zu nehmen. „Ich versuche mindestens einmal am Tag über mich selbst zu lachen und die Dinge nicht verbissen anzugehen“, sagt Hanning. Er habe das Buch aus einer gewissen Eitelkeit heraus geschrieben, ja, aber auch sehr ehrlich und nicht mit der Absicht, sich oder andere zu glorifizieren.

Und die Sache mit der Macht? Wie steht der 53-Jährige dazu, der sich vor Jahren bei den Handballern des HSV Hamburg als Napoleon abbilden ließ und seither seinen Weg bis ins Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) als „Napoleon des Handballs“ gegangen ist? „Manchmal ist ein König, der an alle denkt, besser als eine Demokratie“, meint Hanning. Macht macht etwas mit Menschen. „Wenn ich zum Beispiel an ‚Das Experiment‘ denke, dann zeigt das, wie gefährlich Macht sein kann. Aber wenn man Macht zum Durchsetzen von Zielen für ein gemeinsames Interesse nutzt, ist es, finde ich, ein probates Mittel.“

Pünktlich zu seinem Abschied aus dem DHB kommt die Autobiografie auf den Markt. Hanning trat am Sonntag nach acht Jahren als Vizepräsident nicht leise aus der Schaltzentrale des deutschen Handballs ab. Er tat es mit einem wohl getimten Paukenschlag. Und mit Buchpassagen, die aus dem alten Zwist mit Deutschlands Handball-Ikone Heiner Brand einen neuen, über den Boulevard ausgetragenen Streit heraufbeschworen. Sowas hat Medienprofi Hanning zur Steigerung des Buchverkaufs sicher einkalkuliert, auch wenn er behauptet: „Es soll kein Abrechnungsbuch sein.“

Tatsächlich fokussiert sich das Buch weniger auf sein Privatleben, dafür mehr auf Entscheidungen, Machtverhältnisse und Interessenslagen innerhalb verschiedener Profivereine, vor allem aber innerhalb des DHB.

Hanning und die Förderung der Berliner Handballtalente

Dennoch erfüllt es auch Hannings Anliegen, „zu zeigen, was steckt denn eigentlich hinter dem bunten Pullover?“ Ein Junge, der mit Blick auf die Essener Grugahalle aufwuchs und der in Klasse acht der Walddorfschule Essen den „Barach“ aus „Turandot“ trotz misslungener Proben glänzend auf die Bühne brachte. Vor Publikum zu funktionieren, ist sein Ding. Einerseits.

Andererseits hat Hanning viel für andere erreicht. Er hat in Berlin nicht nur die Füchse in Europa etabliert, sondern auch ein System zur ganzheitlichen Förderung von Talenten aufgebaut. Die Handballer gelten als Vorzeigeprojekt des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin. „Wenn du Menschen führen willst, musst du Menschen lieben“, sagt Hanning. Er coacht seit Jahren Jugendteams der Füchse. Nun will er den VfL Potsdam in die zweite Liga führen. Diese Arbeit abseits der großen Bühne ist für ihn eine Passion.

Hanning baut ein Haus am Wandlitzsee

„Es ist nicht wichtig, was du erreichst, sondern wie du etwas hinterlässt“, sagt Hanning. Der DHB ist saniert. Fernsehverträge sind bis 2025 geschlossen, Weltmeisterschaften für Junioren, Frauen und Männer im eigenen Land gesichert. Während ihn viele als Provokateur, als Exzentriker sahen, hat sich Hanning als Problemlöser verstanden. Bei seiner Abschiedsrede am Sonntag regte er an, einen Vorstandsposten für Mitgliederentwicklung und Nachwuchs einzuführen.

Er sei sicher, dass für ihn noch irgendetwas komme, sagt Hanning. Vielleicht im Fußballgeschäft. Zunächst aber das Haus am Wandlitzsee mit Steg, sein Traum. Die Baugenehmigung ist erteilt. Eine Stadtwohnung behält er in Berlin. Und über welche Kollegen würde er gern eine Biografie lesen? „Über Volleys-Manager Kaweh Niroomand, über Ingo Schiller von Hertha BSC. Und vielleicht irgendwann auch mal von Franziska Giffey“, antwortet er.