PSG.LGD und OG werden in Singapur eliminiert Die Dota-2-WM geht in Singapur in die heiße Phase. Während OG und PSG.LGD sich geschlagen geben müssen, sind westeuropäische Teams dominant. dpa

Singapur (dpa) – -PSG.LGD und OG wurden am vierten Spieltag der Dota-2-WM „The International“ in der unteren Bracket eliminiert. Beide Teams fielen gegen Kollegen aus der eigenen Region. Auffallend ist die starke Repräsentation von Westeuropa in den Top-4.