PSG nach Arbeitssieg auf Titelkurs

Troyes -Ohne den suspendierten Lionel Messi ist Paris Saint-Germain seinem nächsten Meistertitel ein gutes Stück näher gerückt. Beim Abstiegskandidaten ES Troyes gewann der Tabellenführer der französischen Ligue 1 glanzlos mit 3:1 (1:0).

Vier Spieltage vor Saisonende liegt PSG damit sechs Punkte vor Verfolger RC Lens, der zuvor das Topspiel gegen Olympique Marseille 2:1 für sich entschieden hatte.

Superstar Kylian Mbappé brachte die Gäste schon in der 7. Minute in Führung, als Vitinhas Flanke an die Latte klatschte und der Torjäger aus Nahdistanz per Kopf traf. Es war sein 24. Saisontreffer. Vitinha im Nachschuss (59.) und Fabian Ruiz (86.) stellten in Hälfte zwei den Sieg sicher. Xavier Chavalerins Anschlusstor zum 1:2 (83.) war zu wenig für den Tabellenvorletzten Troyes.

Weltfußballer Messi fehlte im Pariser Kader, nachdem er nach einer angeblich nicht abgesprochenen Reise nach Saudi-Arabien für zwei Wochen suspendiert worden war. Er hatte danach seine Teamkollegen um Entschuldigung gebeten. Der Vertrag des 35 Jahre alten Argentiniers läuft am Saisonende aus, sein Abschied aus Paris gilt als wahrscheinlich.