Punkt in Freiburg für Hertha Maßstab für Saisonendspurt Fußball-Bundesligist Hertha BSC will die in Freiburg gezeigte Leistung als Blaupause für die restlichen acht Spiele übernehmen. „Es war wichtig für uns, auch... dpa

Berlin (dpa) – -Fußball-Bundesligist Hertha BSC will die in Freiburg gezeigte Leistung als Blaupause für die restlichen acht Spiele übernehmen. „Es war wichtig für uns, auch auswärts eine Leistung abzurufen wie daheim. Das ist der Maßstab für die nächsten acht Wettkämpfe, egal ob zuhause oder auswärts“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz vor dem Sonntagstraining über den am Samstag erkämpften Punkt beim 1:1 beim SC Freiburg.