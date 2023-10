Purdys NFL-Märchen: Vier Touchdown-Pässe

San Francisco -Das NFL-Märchen von Quarterback Brock Purdy hat ein neues Kapitel bekommen. Beim überzeugenden 42:10 der San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys warf der 23-Jährige erstmals in seiner Karriere vier Touchdown-Pässe.

Durch den Sieg gegen den bislang stärksten Gegner untermauerten die 49ers ihre Titelambitionen. Nur die Philadelphia Eagles, die 23:14 bei den Los Angeles Rams gewannen, haben nach fünf Spielen in dieser NFL-Saison ebenfalls fünf Siege.

„Eins nach dem anderen. Wir versuchen, nicht zu weit nach vorne zu schauen“, sagte Purdy. Bei dem landesweit im Fernsehen übertragenen Spiel ebenfalls einen ganz starken Auftritt hatte 49ers-Tight End George Kittle, der auf drei Touchdowns kam.

Kansas City Chiefs siegen gegen Minnesota Vikings

Purdy war in der vergangenen Saison wegen Verletzungen seiner Konkurrenten vom dritten Quarterback zum Stammspieler geworden und hat noch keine seiner zehn Hauptrundenpartien verloren, seit der bis dahin unbekannte Profi in der Startaufstellung gerutscht ist. In der Talentauswahl, dem sogenannten Draft, war er einst an letzter Stelle ausgewählt worden. Seit Purdy im Dezember den Job bei den 49ers übernommen hat, gibt es in der NFL nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP kein Team, dass mehr Punkte gesammelt oder Spiele gewonnen hat als die 49ers.

Die Kansas City Chiefs holten ein 27:20 gegen die Minnesota Vikings. Beim Super-Bowl-Titelverteidiger musste Travis Kelce, der zuletzt wegen der Beziehungs-Gerüchte zu Pop-Superstar Taylor Swift viel Aufmerksamkeit über die Football-Welt hinaus bekam, mit einer Verletzung am Fuß zwischenzeitlich untersucht werden. Kelce kam aber zurück und steuerte einen Touchdown bei.