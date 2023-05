Pyro-Einsatz: Werder bietet Erstattung der Ticketkosten an

Bremen -Nachdem beim Fußball-Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München Teilbereiche eines Blocks im Weserstadion geräumt werden mussten, hat Werder den betroffenen Personen die Erstattung der Ticketkosten angeboten.

Während der Partie am Samstag (1:2) hatten Fans des FC Bayern im darüber befindlichen Oberrang mehrfach Pyrotechnik entzündet. „Eine entsprechende Situation sieht eine Teilräumung der betroffenen Bereiche vor, sofern Gefahr durch das Runterfallen von Gegenständen insbesondere durch das Abbrennen von Pyrotechnik besteht“, erklärte Werder am Montag in einer Pressemitteilung.