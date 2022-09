Pyrotechnik, brennende Sitzschalen: Union droht Nachspiel Das Gastspiel des 1. FC Union in der Fußball-Europa-League bei Sporting Braga könnte für die Berliner ein Nachspiel haben. Bereits während der Begegnung im E... dpa

Die Fans von Union Berlin halten ihre Schals hoch. Matthias Koch/dpa/Archivbild

Braga -Das Gastspiel des 1. FC Union in der Fußball-Europa-League bei Sporting Braga könnte für die Berliner ein Nachspiel haben. Bereits während der Begegnung im Estadio Municipal von Braga am Donnerstagabend hatten so genannte Anhänger mehrfach Pyrotechnik gezündet, obwohl sehr strenge Kontrollen an den Eingängen durchgeführt worden waren. Die UEFA belegt solche Vergehen für gewöhnlich mit Geldstrafen.