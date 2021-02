Berlin - DFB-Präsident Fritz Keller und der für den Amateurfußball zuständige 1. DFB-Vizepräsident Rainer Koch haben am Freitag einen offenen Brief an alle Fußballvereine in Deutschland verschickt. Darin steht: „Wir – Vereine, DFB, Regional- sowie Landesverbände – tragen verantwortungsvoll die von Bund und Ländern verlängerten Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zuverlässig mit. Doch dies darf nicht zum Dauerzustand werden.“ Sie fordern, dass die Politik den Sport als Teil der Lösung begreift. Die Berliner Zeitung hat Koch zu den Sorgen und Hoffnungen der Fußballvereine und zum neuen Jugendkonzept des DFB befragt.

Herr Koch, worüber machen sich Fußballvereine in Deutschland derzeit am meisten Gedanken?

Das Kernthema ist: Wie kann ich die Bindung zu meinen Mitgliedern erhalten, obwohl die Hallen geschlossen sind und der Sportplatz nicht genutzt werden kann? Je kleiner die Vereine und je ländlicher die Strukturen, desto leichter tun sie sich, denn desto mehr wird der Verein nicht nur als reiner Dienstleister begriffen. Statistiken zeigen: Je größer die Vereine sind, desto größer die Herausforderung, die Bindung zu erhalten. Größere Vereine haben oft höhere Geldausgaben für Trainer oder Spieler in Regionalligen, Oberligen oder Landesligen. Die Masse der kleinen Amateurvereine hat nicht die gleichen finanziellen Schwierigkeiten, es sei denn, sie finanzieren sich über Vereinsgaststätten. Kritisch wird es sicher im Sommer, wenn Vereine nicht in der Lage sein sollten, ihre Sommerfeste und Jugendturniere zu veranstalten, über die sie ja erhebliche Finanzierungen bestreiten.

Foto: Imago/Fabian Frühwirth Zur Person Rainer Koch, 62, füllt seit Oktober 2013 beim Deutschen Fußball-Bund das Amt als 1. DFB-Vizepräsident für Amateurfußball aus. Bereits seit 2004 ist der Jurist Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, seit 2011 Präsident des Süddeutschen Fußball-Verbandes. Bereits zweimal, 2015 und 2019, übernahm der Kieler, der in Poing bei München lebt, als kommissarischer Präsident zusammen mit Reinhard Rauball die Führung des größten deutschen Sportverbandes. Koch war als Fußballer, Juniorentrainer und Schiedsrichter aktiv. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Was fehlt der Gesellschaft ohne den Betrieb der Sportvereine?

Der Ort der Kommunikation. Das gilt ja nicht nur für Sportvereine, sondern für alle Vereine. Sie spielen eine wichtige Rolle, um das gesellschaftliche Leben zu erhalten. Die Leute treffen sich hier, nehmen eine Auszeit vom hektischen Alltag, finden Abwechslung.

Warum haben Fritz Keller und Sie einen offenen Brief geschrieben?

Um Bewegung in die Gesamtdebatte zu bringen. Dass man jetzt nicht nur überlegt, ob man Betriebe öffnet, sondern auch, an welchen Stellen in Vereinsleben, Kultur und Sport Beiträge geleistet werden, um die Bereitschaft der Menschen zu stärken, sich weiter pandemiebewusst zu verhalten. Es ist eben nicht so, dass man die Leute vom Sportplatz fernhalten muss, um dem Gesundheitsschutz dienend zu agieren. Im Gegenteil, wir haben als Vereinslandschaft ja schon im letzten Jahr gezeigt, wie diszipliniert sich alle verhalten haben. Es liegen etablierte, funktionierende Konzepte vor.

DFB fordert, dass am 3. März auch über den Sport gesprochen wird

Ihre Forderung?

Wir fordern, dass am 3. März auch über Sport gesprochen wird, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin zusammenkommt. Es geht darum, deutlich zu machen, dass Fußball viel mehr ist als Bundesliga und Nationalmannschaft. Wir haben zwei Millionen aktive Sportlerinnen und Sportler. Wir haben 145.000 Fußballmannschaften in Deutschland. Da weisen wir auf die wissenschaftlichen Untersuchungen von Tim Meyer, dem Arzt der Nationalmannschaft, hin. Es gibt nicht nur keine Beweise, dass der aktive Fußball Gefährdungen hervorruft, der Amateurfußball stellt überhaupt kein besonderes Risiko dar. Wo Risiken bestehen würden, etwa im Bereich der Umkleiden, haben wir Lösungen und Konzepte.

Erhebt der Amateurfußball nicht ein bisschen spät seine Stimme?

Seit jeher ist es meine Position gewesen: In dem Moment, wo die Kinder wieder in die Schulen kommen, gibt es keinen Grund mehr, dass die gleichen Kinder sich nicht auch am Nachmittag am Fußballplatz bewegen können. Meine Frau ist Rektorin an einer Grundschule. Dort machen sie sich auch jeden Tag Gedanken über Gefährdungslagen. Wenn es am Nachmittag auf dem Fußballplatz unter Anleitung bestimmte Vorgaben gibt, hilft das den Kindern. Es gab ja die Diskussion: Wie wirkt sich die Bewegungspause auf das Gemüt der Kinder aus? Es ist doch viel besser, im geregelten Umfeld des Vereinssports die Hygienekonzepte umzusetzen, als die gelernten Strukturen zu verlassen, und die Kinder fragen: Was machen wir am Nachmittag? Immer eng angelehnt an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden wollen wir aufzeigen: Amateursport ist ein Teil der Lösung und eben nicht Teil der Pandemieprobleme.

Gibt es einen konkreten Stufenplan?

Wir sind der Auffassung, dass das Sporttreiben kein Problem mehr darstellt, dass wir aber nicht zu aggressive Forderungen aufstellen, nachdem ein halbes Jahr lang nirgendwo Sport getrieben werden konnte. Da müssen wir überall im Amateursport erst mal darauf achten, dass die Leute wieder Grundfitness erlangen. So, wie man tunlichst ohne Skigymnastik im November nicht das erste Mal zum Skifahren gehen sollte. Das hat mancher mit bitteren Verletzungen bezahlt. Deswegen ist es für mich nicht das Kernanliegen durchzusetzen, dass man am 10. März wieder Punktspiele machen darf, sondern dass einfach wieder das entsprechende Training möglich ist. Wir sind bereit, unsere tiefe Expertise mit einzubringen.

Wenn man sich bei Fußballvereinen in Berlin umhört, sagen viele: Wir haben ein Jahr lang nichts gehört vom DFB. Wir wurden alleingelassen. Wir haben nie einen Vertreter des DFB in Talkshows gesehen, der unseren Amateursport öffentlich vertreten hätte.

Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, ob man in Talkshows auftritt, sondern dass man mit den entscheidenden Stellen im Gespräch ist. Für den Amateursport ist nun mal nicht der DFB zuständig, sondern die Landes- und Regionalverbände. Ich bin da ein überzeugter Föderalist. Auf Bayern bezogen kann ich als Bayerischer Verbandspräsident nur sagen, mir kann man bestimmt nicht vorwerfen, dass ich ein Jahr lang nichts gemacht hätte. Als es vorigen Sommer kritisch wurde, haben wir Vereinsbefragungen abgehalten, waren mit über 65.000 Ehrenamtlichen in Video-Konferenzen im Kontakt, und uns ist es gemeinsam mit der Kraft der Vereine gelungen, ein Einvernehmen mit der Staatsregierung zu erzielen, dass gespielt werden konnte.

„Eine starke Fußball-Lobby setzt zwingend gemeinsames Handeln voraus“

Soll der offene Brief für andere Sportarten als Speerspitze dienen?

Wir sehen uns nicht als Einzelkämpfer, der Fußball will vorweggehen, wir sind gerne die Speerspitze. In unserem Brief heißt es: „So gerne hätten wir euch zugerufen: Macht die Sportplätze wieder auf“ – daran sieht man ja, dass wir nicht nur an Fußball denken. Es wird ab März wohl überall Schnelltests geben. Aber es wäre fehl am Platze, wenn es im Moment darum geht, den Sport überhaupt wieder auf die Öffnungsagenda zu bringen, schon zu sagen, wie das ganz genau aussieht.

Gibt es in Deutschland überhaupt eine Lobby für den Amateursport?

Es ist sicher eine der zentralen Aufgaben, diese Lobby, die Kampagnenfähigkeit zu demonstrieren. Letzten Sommer haben wir in Bayern gesehen, dass es geht. Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht nur in Pandemiezeiten ein Thema, dass sich der Sport schwertut, zur Geschlossenheit zu finden.

Weil jeder Verband mit sich selbst beschäftigt ist?

Ein Beispiel ist die derzeitige Situation im Berliner Fußball-Verband. Eine starke Fußball-Lobby setzt zwingend gemeinsames Handeln voraus, leider ist das im Moment so für mich nicht wahrnehmbar. Im DFB ist das derzeit leider ähnlich. Der Amateurfußball tut sich sehr schwer, seine Interessen klar zu formulieren und sich geschlossen aufzustellen.

Die Kluft zwischen Profi- und Amateurfußball ist während der Pandemie noch krasser sichtbar geworden. Etwa bei der Posse um den Doha-Flug des FC Bayern vom Flughafen BER.

Ja, und deswegen ist es wichtig, zur differenzierten Diskussion aufzurufen. Einerseits, sich vonseiten des Profifußballs der privilegierten Stellung bewusst zu sein und umgekehrt den Amateuren zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass Profifußball stattfinden kann. Dass das eben keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung ist, sondern der Unterschied darin liegt, dass die einen ihren Beruf ausüben. Wir schauen ja auch ansonsten darauf, so viel Berufsausübung wie möglich zuzulassen. Auf der anderen Seite geht es darum, zu erkennen, dass der Breitensport eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe hat. Die Aufrechterhaltung des Profispielbetriebs ist nicht nur wichtig für den Profifußball selber, sondern auch für den Amateurfußball, bis hin zu den Berliner Amateurvereinen. Ohne die Gelder, die in Berlin vom 1. FC Union und von Hertha BSC erwirtschaftet werden, würden erhebliche Beträge fehlen, die von DFB, DFL oder den Profiklubs an den Amateurverband übergehen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass sich der Profifußball verantwortungsbewusst verhält, sich der Vorbildwirkung bewusst ist. Das verträgt sich damit natürlich überhaupt nicht, wenn man einen Frisör einfliegen oder sich jetzt tätowieren lässt – und diese Bilder auch noch auf Instagram einstellt. Ja, das sind Einzelfälle, die medial aber die Schlagzeilen dominieren.

Während der Pandemie wurde das neue Jugendkonzept des DFB publik. Der Vereinspräsident von Hertha 03 Zehlendorf und Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert haben kritisiert, dass in den Bundesligen der A- und B-Jugend nur noch Teams aus den Leistungszentren der Profiklubs spielen sollen. Was ist mit den Amateurvereinen, die jahrelang ausbilden?

Das Projekt Zukunft hat viele wichtige Teilbereiche. Aber die Frage, in welcher Form die Jugend-Bundesliga stattfindet, hat nur für eine kleine Zahl der 24.500 Amateurfußballvereine Bedeutung. Ich will das keinesfalls kleinreden. Ich verstehe, dass es für Hertha Zehlendorf ein wichtiges Thema ist. Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin auch dagegen, dass ein deutscher Meister in der A-Jugend ausschließlich aus den Akademien der Bundesligaklubs kommt. Es ist wichtig, an der Stelle zu einer Lösung zu kommen, jeder Verein muss Meister werden können. Aber es wäre viel schöner, wir würden die Diskussion breiter und in andere Richtung führen.

In welche?

Dahin, wie wir die Ausbildung von Trainern und Trainerinnen im untersten Jugendbereich verbessern können. Da sind nicht fünf oder zehn Vereine betroffen, sondern von den 24.500 Vereinen wahrscheinlich 20.000. Im untersten Jugendbereich, wo Kinder frisch zum Fußball kommen, wo sie am lernfähigsten sind, wo es am wichtigsten ist, eine qualifizierte Ausbildung zu bieten, haben wir in der Breite die Situation, dass viele Trainer nicht entsprechend ausgebildet sind. Die zentrale Frage ist: Wie können wir sicherstellen, dass die Ausbildungsqualität verbessert wird?

Ihr Ansatz?

Die Amateurvereine, die Landesverbände, haben mit Blick auf Eliteförderung und Talententwicklung ihre erste Aufgabe in den Altersklassen bis 13, 14. Wir haben die klare Vorstellung, dass Kinder so lang wie möglich bei ihren Eltern bleiben können und trotzdem heimatnah bestmögliche Ausbildung bekommen. Das muss ein zentraler Ansatz eines verantwortungsbewussten, solidarischen Fußballsystems sein. Wir wollen die Toni Kroos der Zukunft finden. Kroos kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie kann man also sicherstellen, dass ein Junge oder Mädchen, das acht Jahre ist und auf Rügen lebt, eine qualifizierte Grundausbildung bekommt? Wir haben auch Verantwortung für diejenigen, die eben nur gut sind – und nicht herausragend, aber Spaß haben wollen.

Nämlich?

Wenn einer zu Hertha frisch in die D-Jugend kommt, fangen die Großeltern schon an zu überlegen, ob sie eine Villa vorfinanzieren können, denn in ein paar Jahren ist der Junior ja Millionär. Tatsächlich ist es aber so, dass von den 30 D-Jugendlichen, die da spielen, vielleicht einer in der A-Jugend ankommt. Ob der dann einen Profivertrag bekommt, ist zweifelhaft. Deswegen geht es um die Frage: Wie können wir ein Ausbildungssystem sicherstellen, das nicht zu riesigen Enttäuschungen und hohen Dropout-Quoten führt? Über diese zentrale Frage diskutiert aktuell kaum jemand öffentlich. Corona überlagert leider auch das in der Wahrnehmung.

Das Gespräch führte Karin Bühler.