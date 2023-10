Rangers stehen in World Series: Sieg gegen Titelverteidiger

Houston -Die Texas Rangers haben Titelverteidiger Houston Astros aus den MLB-Playoffs geworfen und mit dem Einzug in die World Series selbst die Chance auf die erste Meisterschaft ihrer Geschichte.

Im entscheidenden siebten Spiel gewannen die Rangers in Houston 11:4. In der World Series steht die Organisation aus dem Großraum Dallas nun erstmals seit 2011. Als eine von nur sechs Mannschaften der MLB sind die Rangers noch ohne Meisterschaft.

In der World Series geht es gegen die Philadelphia Phillies oder die Arizona Diamondbacks. Arizona gewann Spiel sechs am Montagabend 5:1 und erzwang damit eine siebte Partie, die in der Nacht zu Mittwoch ausgespielt wird.