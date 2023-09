Rangnick und Tedesco auf EM-Kurs - Italien schlägt Ukraine

Mailand -Titelverteidiger Italien hat in der EM-Qualifikation einen wichtigen Sieg geholt, auch Trainer Ralf Rangnick befindet sich mit Österreich auf Kurs.

Belgiens Romelu Lukaku (l) jubelt über ein Tor gegen Estland. Virginie Lefour/Belga/dpa

Die Italiener setzten sich 2:1 (2:1) gegen die Ukraine durch und zogen damit in der Gruppe C am Rivalen vorbei auf Rang zwei. Rangnick und die Österreicher bleiben in der Gruppe F weiter unbesiegt und feierten einen wichtigen 3:1 (0:0)-Erfolg in Schweden.

In derselben Gruppe ist ein weiterer deutscher Coach auf bestem Kurs Richtung EM 2024 in Deutschland: Domenico Tedesco und Belgien führen die Gruppe nach dem 5:0 (2:0) gegen Estland weiter vor Rangnicks Österreichern an. Auch Spanien holte mit dem 6:0 (2:0) gegen Zypern einen wichtigen Erfolg.

Arnautovic trifft doppelt

Noch befreiender aber war der Sieg für Italien und den neuen Trainer Luciano Spalletti. Davide Frattesi (12. Minute/29.) brachte die Italiener früh auf Kurs. Der ehemalige Bundesliga-Profi Andrij Jarmolenko (42.) brachte die Gäste aber vor der Pause nochmal ran - dennoch gelang Spalletti am Ende sein erster Sieg als Nationalcoach.

Mit ihren Toren sorgten Freiburgs Michael Gregoritsch (53.) und der Ex-Bremer Marko Arnautovic (56./69./Elfmeter) für den Erfolg Österreichs in Schweden. Damit hat Österreich genau wie Belgien nun 13 Punkte und das EM-Ticket so gut wie sicher. Emil Holm (90.) traf nur noch zum Anschluss für Schweden.

Die Belgier hatten mit Estland keine Probleme. Jan Vertonghen (4.), Leandro Trossard (18.), Romelu Lukaku (56./58.) und Charles De Ketelaere (88.) erzielten die Tore.

Nicht ganz so souverän läuft die EM-Qualifikation bislang für die Spanier, die nach dem klaren Sieg gegen Zypern immerhin Zweiter der Gruppe A bleiben. Gavi (18.), der frühere Dortmunder Mikel Merino (33.), Joselu (70.), Ferran Torres (73./83.) und Alex Baena (77.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg gegen den Außenseiter.