Rani Khedira: „Mein Spielertyp läuft etwas unter dem Radar“ Union Berlins Mittelfeldspieler Rani Khedira hat das Gefühl, dass seine Rolle auf dem Feld in der Öffentlichkeit unterschätzt wird. „Wenn ich mir die letzten... dpa

ARCHIV - Rani Khedira (l) kämpft um den Ball. Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Mittelfeldspieler Rani Khedira hat das Gefühl, dass seine Rolle auf dem Feld in der Öffentlichkeit unterschätzt wird. „Wenn ich mir die letzten Weltmeisterteams anschaue, hast du mit N’golo Kanté 2018 und jetzt Enzo Fernández zwei Spieler, die das Gleichgewicht für die Mannschaft hergestellt haben. Das wird oftmals unterschätzt. Mein Spielertyp läuft etwas unter dem Radar, weil du es von außen anders betrachtest“, sagte der 28-Jährige dem „Kicker“ (Donnerstag). „Einige Fußballfans auf den Rängen sagen vielleicht: Das kann jeder, was der da spielt ... Aber das Gefühl zu haben, was die Mannschaft gerade braucht, das Team zu ordnen und das Spiel zu lesen, ist auch extrem wichtig.“