Berlin - Deutschlands Nordische Kombinierer müssten in diesen Olympia-Tagen von Zhangjiakou eigentlich blendender Stimmung sein. Vinzenz Geiger hat nach einem wahren Jahrhundert-Endspurt bereits Olympia-Einzelgold in der Tasche. Und in der Generalprobe für die zweite Entscheidung am Dienstag von der Großschanze flog der 24 Jahre alte Oberstdorfer auf die überragende Bestweite von 142,5 Metern.