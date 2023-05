Raus in Runde eins: Struff und Maria scheitern bei den French Open

Jan-Lennard Struff schlurfte abgekämpft und schwer enttäuscht von Court 13 der French Open: Am Tag vor dem ersten Auftritt von Alexander Zverev platzten für den höchstgesetzten und zuletzt formstärksten deutschen Profi schon all die großen Hoffnungen. Auch Tatjana Maria packte nach ihrem vollkommen gebrauchten Tag frustriert ihre Siebensachen - Daniel Altmaier und Anna-Lena Friedsam hatten dagegen allen Grund zur Freude.

„Es ärgert mich, dass ich nicht mein bestes Tennis gespielt habe. Das war nicht genug heute“, sagte Struff nach seinem 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6 gegen den starken Tschechen Jiri Lehecka. Altmaier, der sich souverän mit 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler durchgesetzt hatte, war dagegen hochzufrieden: „Das war solide. Von Anfang bis Ende eine gute Performance“, sagte der 24-Jährige.

Wimbledon-Halbfinalistin Maria kassierte derweil eine heftige Abreibung. „So eine Niederlage tut auf alle Fälle weh. Sie hat mich gar nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte sie nach der 0:6, 1:6-Pleite im Duell mit Beatriz Haddad Maia aus Brasilien. Der Höchststrafe, ohne Spielgewinn nach Hause zu fahren, entging Maria nur denkbar knapp.

Zverev muss gegen Harris ran

Besser machte es Friedsam bei ihrem 6:3, 3:6, 6:4 gegen die Japanerin Nao Hibino - die 29-Jährige aus Neuwied ist somit die letzte verbliebene deutsche Spielerin im Wettbewerb.

Auf Zverev wartet am Dienstag (ca. 13 Uhr/Eurosport) eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. Gegen den 294. der Weltrangliste, Lloyd Harris aus Südafrika, will der zuletzt formschwache Olympiasieger ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung an gleicher Stelle den ersten Schritt in Richtung alter Stärke machen. „Ich freue mich wieder auf den Platz zu gehen“, sagte Zverev bei Eurosport: „Wenn ich mein Spiel zu 100 Prozent finde, könnte es hier noch interessant für mich werden.“

Maria kam derweil nicht an ihr Leistungslimit heran. Den ersten Durchgang schenkte sie in 34 Minuten völlig chancenlos ab. Die zahlreichen Glücksbringer von ihren Kindern halfen nicht, Ehemann und Trainer Charles-Edouard schüttelte in der Box den Kopf. Bei Struff war es ein Auf und Ab, Altmaier überzeugte mit einem konzentrierten Auftritt.

Djokovic gibt sich keine Blöße

Bereits am Sonntag waren Oscar Otte und Jule Niemeier an ihren jeweiligen Auftakthürden gescheitert. Der formschwache Kölner musste sich nach enttäuschender Leistung dem Grand-Slam-Debütanten Alexander Schewtschenko aus Russland in vier Sätzen geschlagen geben - Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier verzweifelte an ihrem Aufschlag und verlor mit 3:6, 4:6 gegen die favorisierte Top-Ten-Spielerin Darja Kassatkina.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic gab sich am Montag keine Blöße. Gegen den Debütanten Aleksandar Kovacevic (24/USA) hatte der Serbe nur im dritten Satz Probleme und siegte schließlich mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Turnier-Mitfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) zog nach und gewann gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:0, 6:2, 7:5. Er habe sich, sagte Alcaraz nach dem Match, „zwischenzeitlich unbesiegbar gefühlt“.