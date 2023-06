RB-Boss Max Eberl: Mit dem Herzen in München, mit dem Kopf in Leipzig

Max Eberl macht aus seiner Liebe zur Stadt München keinen Hehl, seine Nähe zu Uli Hoeneß ist ebenso wenig ein Geheimnis. Doch zu den Bayern wechseln? Jetzt? Nach nur sechs Monaten als Sportchef von RB Leipzig und unmittelbar vor der Erfüllung seines persönlichen Titeltraums im DFB-Pokal-Finale sieht Eberl seine Mission längst nicht als beendet an. Trotz aller Gerüchte nach dem großen Stühlerücken an der Isar.

„Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich nur noch mit Fakten arbeite. Fakt ist: Ich habe einen Vertrag in Leipzig. Fakt ist: Es gab kein Treffen mit Bayern München“, sagte Eberl vor dem Pokalfinale am Sonnabend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Eintracht Frankfurt: „Dass ich mit Uli Hoeneß immer mal wieder Kontakt habe, ist bekannt. Aber wir haben nie über diese Thematik gesprochen. Fakt ist auch, dass wir gerade sehr intensiv am RB-Kader für die neue Saison bauen.“ Und Fakt ist, dass Eberls Lebensgefährtin in München lebt und arbeitet, was dazu führt, dass er doch des Öfteren in der bayerischen Landeshauptstadt zugegen ist.

Einst in München als Spieler aktiv

Die Bayern hatten am vergangenen Samstag nach dem Gewinn der Meisterschaft die Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic verkündet. Während Jan-Christian Dreesen unmittelbar als Kahn-Nachfolger bestätigt wurde, ist der Posten des Sportchefs weiter unbesetzt. Eberl, einst als Spieler in München aktiv, wurde schnell als Kandidat gehandelt. Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff hatte jüngst bereits in der Sport Bild dementiert.

„Es ist ein spannendes Thema. Generell werden Gerüchte im Fußball ohne Grundlage von Fakten unfassbar groß aufgeblasen. Dass ich einen Bezug zu Bayern München habe, es ist meine fußballerische Wiege, ist bekannt. Ebenso habe ich eine Verbindung zu der Stadt und auch zu Uli Hoeneß. Schon deshalb wird mein Name schnell mit den Bayern in Verbindung gebracht“, sagte Eberl, der seit Dezember des Vorjahres für RB arbeitet, nachdem er im Januar 2022 Borussia Mönchengladbach verlassen hatte.

Angriff auf die Bayern

Dass Eberl die Sachsen nach so kurzer Zeit schon wieder verlässt, ist schwer vorstellbar. Besonders, weil RB Eberl nach einer Saison mit Höhen und Tiefen seinen ersten Titel im Profifußball schenken könnte. Mit dem Pokal in den Händen zögen der 49-Jährige und das Team am Sonntag durch Leipzigs Straßen, ehe in der kommenden Woche wieder die Telefondrähte glühen.

Eberl hat bei den Leipzigern, die sich in der Liga als Dritter für die Champions League qualifizierten, ein schwieriges Projekt zu managen. Einerseits muss er den Umbruch vollziehen, einige Spieler wie Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Konrad Laimer (Bayern München) werden wohl gehen, andererseits soll RB unter ihm den nächsten Schritt machen.

Der kann nur Angriff auf die Bayern lauten. „Ich bin davon überzeugt, wenn wir den Kader verletzungsfrei durch die Saison bekommen hätten, wäre es in dieser Saison ein Dreikampf und kein Zweikampf gewesen“, sagte er: „Unser Anspruch ist es, im besten Fall jedes Jahr in die Champions League zu kommen. Und wir wollen auch da sein, wenn einer von den beiden Konkurrenten oben schwächelt.“ Dafür braucht es einen schlagfertigen Kader, an dem Eberl bastelt.

Auch hinsichtlich Gvardiol gibt es Gerüchte

Stichwort: Nkunku-Nachfolge. Sky berichtete über eine Einigung mit Offensivspieler Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim, Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg sind als Zugänge fix. Doch es drohen auch prominente Abgänge über Laimer und Nkunku hinaus.

Dominik Szoboszlai, der die Klubführung kürzlich mit einem nicht abgesprochenen Interview verärgerte, wird mit Newcastle United in Verbindung gebracht, auch hinsichtlich Abwehrspieler Josko Gvardiol gibt es Gerüchte. Dementsprechend wichtig war die Verlängerung mit Spielmacher Dani Olmo bis 2027, die RB am Donnerstag bekannt gab. „Dani Olmo hat bei uns verlängert, so Eberl, „was ein großartiges Signal an andere Spieler ist.“ In jedem Fall wird es ein heißer Sommer für Max Eberl.