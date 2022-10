RB-Coach Rose über Schwarz: „Wieder beste Freunde“ RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat seinen besten Kumpel Sandro Schwarz für dessen Arbeit bei Hertha BSC in höchsten Tönen gelobt. „Da er sich im Fußball ein ... dpa

Leipzig -RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat seinen besten Kumpel Sandro Schwarz für dessen Arbeit bei Hertha BSC in höchsten Tönen gelobt. „Da er sich im Fußball ein bisschen auskennt, sieht man, dass er es hervorragend hinbekommt, er den Verein stabilisiert hat, das Umfeld in Berlin euphorisiert hat“, sagte Rose am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/DAZN).