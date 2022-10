RB Leipzig braucht nach Real-Coup noch Zähler gegen Donezk Leipzig hat Real Madrid entzaubert und den Königlichen die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison beschert. Die K.o.-Runde haben die Sachsen aber trot... Frank Kastner , dpa

Leipzig -Nach dem Coup gegen Real Madrid hat RB Leipzig den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League fast geschafft. Nun muss am kommenden Mittwoch in Warschau noch ein Zähler gegen Schachtjor Donezk her, um das Achtelfinale zu erreichen. Mit der 3:2-Gala am Dienstagabend gegen die Königlichen ist das Überwintern in der Europa League auf jeden Fall gesichert.