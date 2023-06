Vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin: Geplante Schlägereien zwischen Hooligan-Gruppen?

Es ist das größte Fußballereignis des Jahres in Deutschland: Das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Wenn heute Abend um 20 Uhr das Spiel angepfiffen wird und das Flutlicht angeht, werden 74.322 Fußballfans aus Leipzig und Frankfurt für mächtig Gänsehautstimmung sorgen. Doch schon den ganzen Tag über werden Menschen in rot-weißen Trikots (RB Leipzig) und schwarz-rot-weißen Schals (Eintracht Frankfurt) durch die Hauptstadt ziehen. Und eine große Fußballparty in Berlin veranstalten.



Wo treffen sich die jeweiligen Fanlager? Wo müssen Berlinerinnen und Berliner mit Stau, Sperrungen und Verzögerungen rechnen? Ist mit Ausschreitungen zu rechnen? Und was gibt es sonst noch Wichtiges zu wissen?

Frankfurt-Fans am Breitscheidplatz, RB-Anhänger beim Messe-Gelände

Schon ab 12 Uhr mittags wollen sich die rund 50.000 Fans aus Frankfurt vor der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Charlottenburg auf das Pokalfinale einstimmen. Bis zum Anpfiff gebe es dort „kühle Getränke, Frankfurter Lebensgefühl und die Merchandising-Verkaufsstände“, wie es auf der Vereinswebsite von Eintracht Frankfurt heißt. Wer Glück hat, findet dort vielleicht auch noch ein Ticket für das eigentlich ausverkaufte Spiel.

Wie gerüchteweisen und natürlich völlig unbestätigt zu hören ist, gibt es ab 13h auf dem Breitscheidplatz noch einige kurzfristig verfügbare Finalkarten zu regulären Preisen zu erwerben. Gegen Bargeld 😉… #IhrWisstBescheid — Axel Hellmann (@Hellmann1899) June 3, 2023

Die Fans von RB Leipzig dagegen bereiten sich – wie schon im vergangenen Jahr – ab 13 Uhr auf dem Hammarskjöldplatz vor dem Messegelände in Westend auf das Spiel vor. Dort kann man nicht nur Snacks und Drinks kaufen. Unter anderem gibt es auch noch „Hüpfburg, Soccerbot, Soccerkäfig, Reaktionswand, Torwandschießen, Robo-Keeper, Bullis-Bande-Tools und natürlich unser Maskottchen Bulli“, heißt es auf der RB-Website.

VIZ warnt vor umfangreichen Verkehrseinschränkungen

Aufgrund des Fußballspiels kann es den ganzen Samstag über zu größeren Verkehrseinschränkungen kommen, warnt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Vor allem in der City West um den Breitscheidplatz und rund um das Olympiastadion dürfte es ab dem Nachmittag voll werden.

‼️ An diesem Wochenende (03./04.06.23) kommt es aufgrund des DFB-#Pokalfinals sowie der ADFC-#Sternfahrt zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. U.a. werden am Sonntag die Stadtautobahnen #A100 und #A115 gesperrt. ‼️

Alle Informationen unter: ➡️ https://t.co/knRlwItzJQ — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 1, 2023

Viele der Fans von RB Leipzig werden voraussichtlich vom Hammarskjöldplatz aus zu Fuß zum Stadion laufen. Die Straßen Masurenallee, Messedamm, Jafféstraße, Heerstraße und Flatowallee werden gegen 17 Uhr sehr voll sein. Die VIZ empfiehlt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. S- und U-Bahnen fahren im dichten Takt sowie mit verlängerten Zügen.

Polizei mit 1500 Einsatzkräften - ohne Hilfe aus anderen Bundesländern

Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Rund 1500 Polizistinnen und Polizisten sollen, zusammen mit der Bundespolizei, verhindern, dass es zu größeren Ausschreitungen kommt. Vor allem die Fans von Eintracht Frankfurt sind für ihre heftigen Krawalle berüchtigt.

Erst im März hatten Eintracht-Anhänger vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in der Innenstadt von Neapel für schwere Ausschreitungen gesorgt. Zudem hatte es im Vorfeld des Pokalspiels Gerüchte über verabredete Schlägereien zwischen Hooligan-Gruppen auch in Berlin gegeben. Von der Polizei gab es deswegen sogenannte „Gefährderansprachen“.

Die @polizeiberlin ist einsatzerfahren genug, um das Pokalfinale auch nur mit Unterstützung der Bundespolizei zu meistern, so dass am Sonntag alle in erster Linie über ein tolles Fußballspiel sprechen https://t.co/UBj0ddoToD — Benjamin Jendro (@Djeron7) June 2, 2023

Doch insgesamt sieht man bei der Polizei dem Finaltag entspannt entgegen. Vor allem mit der Initiierung der Fanfeste habe man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, sagte eine Sprecherin. Diese sorgten als zentrale Anlaufstelle der jeweiligen Fanlager dafür, dass eine Vermischung rivalisierender Fangruppen möglichst vermieden werden kann. Zudem wird die Berliner Polizei von szenekundigen Beamten aus den jeweiligen Bundesländern unterstützt.