RB Leipzig spielt gegen den Glasgow-Komplex und für die Achtelfinalchance

Die Sachsen spielten bisher einmal bei Celtic, einmal bei den Rangers. Beide Spiele in Glasgow gingen verloren. Am Dienstag muss bei Celtic ein Punkt her.

Für Marco Rose liegt die Sache auf der Hand. „Dort müssen wir mit maximalem Selbstvertrauen, gegenseitiger Unterstützung und viel Spaß alles aufnehmen. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu“, sagte der Trainer von RB Leipzig. Die Arbeit bei Celtic Glasgow findet am Dienstag (21 Uhr/DAZN) zu einem großen Teil im Kopf der Profis statt. Denn Leipzig hat den Glasgow-Komplex, ließ sich in der Vergangenheit sowohl bei den Rangers als auch bei Celtic von der Kulisse beeindrucken und fuhr jeweils mit Niederlagen nach Hause.

Nun muss mindestens ein Punkt her, um das direkte Duell mit Celtic nach dem 3:1 vom vergangenen Mittwoch für sich zu entscheiden. Dann hat Leipzig das eigene Schicksal, in diesem Fall den Einzug in das Achtelfinale, noch selbst in der Hand. „Wir müssen mit der Überzeugung dahinfahren, dass wir gewinnen können. Wir müssen auf unsere Qualität setzen“, sagte der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg.

Mit der Atmosphäre bei Glasgow Rangers überfordert gewesen

Den Fußball-Feingeist trifft an der bisherigen Leipziger Schreckensbilanz in der schottischen Großstadt keine Schuld. Beim 1:2 in der Europa League im November 2018 war Forsberg nicht mitgereist. Beim immer noch ein wenig nachhängenden 1:3 im Halbfinal-Rückspiel der Europa League im Mai hatte es der damalige Trainer Domenico Tedesco vorgezogen, Forsberg auf der Bank zu lassen. Im Nachgang des Spiels räumten Trainer und Spieler ein, mit der gewaltigen Atmosphäre überfordert gewesen zu sein.

Auch wenn es kein Halbfinale ist, werden die Fans im Celtic-Park am Dienstagabend mit ihrer ganzen Wucht und Sangeskraft präsent sein. Deshalb wird die Nummer zur Kopfsache, denn die fußballerische Qualität ist bei Leipzig augenscheinlich höher.

Timo Werner und Christopher Nkunku dürften viele Räume haben

Dass Celtic unbedingt gewinnen muss, kommt Leipzig zweifelsohne entgegen. „Wir werden Räume bekommen und haben eine ganz gute Offensive“, sagte Rose. Die eigene Spielanlage dürfte ein wenig mehr auf Konter ausgelegt sein und den schnellen Stürmern Timo Werner und Christopher Nkunku auf den Leib geschneidert sein. Gut möglich sogar, dass der im Hinspiel zweimal erfolgreiche André Silva mangels Tempo nur auf der Bank sitzen wird.

Die Spielanlage von Celtic – auch das ein Pluspunkt für Leipzig – ist gänzlich unschottisch. Die Mannschaft ist geprägt von den dribbelstarken Japanern Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda und Reo Hatate. Bis auf Letzteren wurden von Trainer Ange Postecoglou die Stars aus Fernost am Wochenende für das Duell mit Leipzig geschont, insgesamt hatte der Australier beim FC St. Johnstone auf sechs Stammkräfte verzichtet.