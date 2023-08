RB Leipzig verpflichtet Castello Lukeba aus Lyon

Leipzig -Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Wunschspieler Castello Lukeba verpflichtet.

Wie die Sachsen bekannt gaben, wechselt der 20 Jahre alte Defensivspieler von Olympique Lyon zum DFB-Pokalsieger. Für den Linksfuß musste RB nach zähen Verhandlungen tief in die Tasche greifen. Dem Vernehmen nach sind über 30 Millionen Euro plus Boni fällig. Lukeba erhält in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. „Trotz seiner erst 20 Jahre ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit und gehört zu den Top-Abwehrtalenten in Europa“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Sport, Max Eberl.

Der französische U21-Nationalspieler galt als die 1A-Lösung für die Innenverteidigung der Leipziger nach dem Abgang von Josko Gvardiol zu Manchester City. RB hatte für die Defensive noch Personalbedarf, da auch Marcel Halstenberg (Hannover 96) und Abdou Diallo (Paris Saint-Germain/Leihende) den Club verließen und Neuzugang El Chadaille Bitshiabu (Innenbandriss im Knie) eine langwierige Verletzung auskurieren muss.

Da auch Lukas Klostermann nach einer langen Verletzungspause erst am vergangenen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einstieg, stehen Trainer Marco Rose für das Supercup-Finale an diesem Samstag (20.45 Uhr/Sky, Sat.1) bei Meister FC Bayern München nur vier gesunde Verteidiger zur Verfügung. Lukeba ist für die Partie in der Allianz Arena noch keine Option. „Nächste Woche startet bereits die Liga, und umso wichtiger ist es, dass ich jetzt schnell ankomme, um der Mannschaft dann auch auf dem Platz helfen zu können“, wurde er in einer RB-Mitteilung zitiert.

Lyon trieb Ablöse in die Höhe

Lukeba kommt mit der Empfehlung von 58 Spielen in der Lique 1 nach Sachsen. Der Nachwuchsauswahlspieler Frankreichs war sich mit RB schon lange einig, Olympique aber trieb der Ablöseforderungen immer höher. Vom Tisch scheint damit die Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Lutsharel Geertruida. Mit dem Abwehrspieler und dessen Club Feyenoord Rotterdam hatte RB parallel verhandelt, aber auch die Niederländer wollten immer mehr Geld, was schließlich zum Abbruch der Gespräche geführt haben soll.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

RB ist noch auf der Suche nach einem Spieler für die linke Abwehrseite als Backup für David Raum. „Wir halten weiterhin die Augen offen, müssen aber nicht“, sagte Rose.