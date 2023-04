Real-Coach Ancelotti: Könnte Barcelona nicht trainieren

Barcelona -Real-Trainer Carlo Ancelotti kann sich keinen Job beim spanischen Rivalen FC Barcelona vorstellen.

Zwei Tage nach dem 4:0-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona sagte der Coach des spanischen Fußballmeisters aus Madrid: „Ich würde um nichts in der Welt gegen Xavi tauschen, erstens, weil ich Barcelona nicht trainieren könnte, und zweitens, weil ich hier absolut glücklich bin.“ Der vom brasilianischen Verband umworbene Italiener ergänzte: „Ich bin beim besten Verein der Welt und fühle mich hier sehr geliebt.“

Real hatte im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokals gegen den von Xavi trainierten FC Barcelona klar gewonnen und nach dem 0:1 im Hinspiel das Finale erreicht. Im Endspiel am 6. Mai in Sevilla trifft Real auf den Ligarivalen CA Osasuna. Gegner Barcelona bleibt nur noch die spanische Meisterschaft, in der der Club mit zwölf Punkten Vorsprung auf Real führt.