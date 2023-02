Red Bull ab 2026 mit Ford-Motoren - Neuer Wagen vorgestellt In der Weltmetropole New York hat Weltmeister Red Bull seinen neuen Formel-1-Rennwagen und den künftigen Motorenpartner präsentiert - dieser kommt aus den USA. dpa

ARCHIV - Fährt ab 2026 mit Ford-Motoren: Red Bull Racing. Hasan Bratic/dpa

New York -In der Weltmetropole New York hat Weltmeister Red Bull seinen neuen Formel-1-Rennwagen und den künftigen Motorenpartner präsentiert - dieser kommt aus den USA.