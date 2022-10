Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gestorben Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der österreichische Multimilliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko a... dpa

Fuschl am See -Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der österreichische Multimilliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Samstag in Austin bestätigte.