BFC Dynamo: Co-Trainer Nils Weiler übernimmt für Dirk Kunert in Erfurt

Eine Szene aus dem Freitagspiel der Vorwoche hat dazu geführt, dass auf der Bank des BFC Dynamo am Sonnabend in Erfurt ein Platz leer bleibt – und dass Dirk Kunert eine Nachricht von seinem Trainerkollegen Fabian Gerber bekam. BFC-Trainer Kunert darf die Auswärtspartie bei Rot-Weiß Erfurt (14 Uhr) nur von der Tribüne aus beobachten. Aktiv einzugreifen, ist ihm verboten, was daran liegt, dass er beim 3:3 im Sportforum gegen den FC Viktoria an der Bande aktiv geworden war.

„Ja, leider sind mir ein bisschen die Nerven durchgegangen“, meint Kunert, „dass ich auf die Tribüne muss, ist noch nie vorgekommen. Aber ich war ein bisschen erbost. Der Schiedsrichter hatte unnötig Hektik in die Partie gebracht.“ An der Seitenlinie stehend, kickte Kunert den Ball mit Wucht gegen die Bande. Er sah dafür die Gelbe Karte. Daraufhin knallte er den Ball erneut gegen die Bande. Dafür sah er Gelb-Rot. „In Erfurt jetzt auf der Tribüne zu sitzen, wird schwer, eine komische Situation. Ich darf keinen direkten Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Ich kann in der Halbzeit keine großen Korrekturen machen“, sagt Kunert.

Anders als beim BFC gab es in Erfurt zuletzt wenig zu lachen

Dazu kommt, dass er Erfurts Trainer gern auf dem Platz die Hand geschüttelt hätte, denn die beiden sind befreundet, seitdem Gerber Kunerts Assistent in Mainz gewesen ist. Gerber jedenfalls ließ Kunert per Kurznachricht wissen: „Guter Spannstoß.“ Gut vorstellbar, dass er ein Zwinker-Smiley mitschickte.



Denn anders als beim BFC Dynamo, der einen Punkt hinter Tabellenführer Greifswald auf Platz zwei der Regionalliga Nordost liegt, hat es bei Rot-Weiß Erfurt nach sieben Spielen ohne Sieg zuletzt wenig Grund zu lachen gegeben. Von der Ligaspitze rutschte Gerbers Team auf Rang neun, und nachdem schon zwei Rechtsverteidiger mit Kreuzbandrissen ausfallen, brach sich Rechtsverteidiger Robbie Felßberg beim 0:1 gegen Lok Leipzig das Wadenbein. Dazu wurde Erfurts Torwart offenbar von den eigenen Fans bedroht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Solche Querelen machen was mit einer Mannschaft. Aber man kann nie sagen, ob es für den Gegner hilfreich ist oder nicht“, meint Kunert. Er wird in Erfurt von Co-Trainer und Videoanalyst Nils Weiler vertreten. Der 24-Jährige sprang in dieser Saison schon mal beim 1:1 in Greifswald ein, als der BFC kurzfristig Heiner Backhaus suspendiert hatte.



„Nils könnte mein Sohn sein. Aber er hat schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Er ist ein fleißiger Junge, akribisch, bei der Mannschaft akzeptiert und selbstbewusst“, sagt Kunert. Bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn wird er die Mannschaft begleiten wie immer: Videoanalyse im Hotel, Ansprache, Abfahrt ins Stadion. Um den Rest macht sich Kunert keine Sorgen, denn: „Nils hat ja letztes Mal schon bewiesen, dass er seinen Job kann.“