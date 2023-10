Ein bisschen Improvisationskunst war gefragt am Freitagabend bei ekligem Wind und regnerischen fünf Grad Celsius: Denn erst mal musste in Herthas Amateurstadion ein Loch in der rechten hinteren Ecke des Tornetzes geklebt werden. Herthas Zeugwart war mit einem Tape zur Stelle. Aber das sollte das einzige Flickwerk an diesem Oktoberabend bleiben, an dem der BFC Dynamo die Mannschaft von Hertha BSC II mit 2:1 (1:0) besiegte. Damit ist der BFC in der Regionalliga Nordost im neunten Spiel hintereinander ungeschlagen.

„Es war ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Wir sind heute sehr, sehr kompakt aufgetreten, wirklich wie eine Männermannschaft“, urteilte BFC-Trainer Dirk Kunert. „Schade, dass wir das 2:1 noch kriegen, aber ich bin absolut zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Wir haben nicht viel zugelassen. Es war eklig, ins Spiel zu kommen, ich fand, dass wir das Spiel trotzdem unter Kontrolle hatten. Wir waren sehr kompakt und haben das Spiel verdient gewonnen.“ Der Sieg war wertvoll, da Tabellenführer Greifswalder FC tags zuvor mit einem 1:0-Sieg bei Hansa Rostock II vorgelegt hatte.

Tobias Stockinger verwandelt einen Abpraller zum 1:0

1.212 Zuschauer waren in Herthas Amateurstadion auf dem Olympiagelände gekommen, alle warm eingepackt. Und sie sahen einen stürmischen Beginn von Herthas U23, bei der Marius Gersbeck das Tor hütete und Nader El-Jindaoui die Kapitänsbinde trug. Als es handfest wurde zwischen Dynamo-Spieler Felix Meyer und El-Jindaoui und die Teamkollegen mitdiskutierten, bekamen El-Jindaoui und Alexander Siebeck Gelb gezeigt. Nach einer halben Stunde protestierte BFC-Sportdirekter Angelo Vier derart, dass auch er den gelben Karton gezeigt bekam. Kurz darauf parierte Leon Bätge gegen Hertha-Angreifer Myziane Maolida, ehe Tobias Stockiger wenige Minuten vor dem Pausenpfiff einen Pfosten-Abpraller von Joey Breitfeld zum 1:0 für den BFC ins Netz drosch.



Nach der Pause gingen beide Teams weiter engagiert und aggressiv zu Werke. Doch dann ließ BFC-Torjäger Rufat Dadashov nach Zuspiel von Siebeck Hertha-Keeper Gersbeck keine Chance, nach 57 Minuten schlug der Ball im linken oberen Eck des Hertha-Kastens zum 2:0 ein.

Zehn Minuten später reagierte Hertha-Coach Stephan Schmidt mit einem Doppelwechsel: Leander Popp und Maurice Covic kamen aufs Feld. Noch mal knappe zehn Minuten später brachte Schmidt in Änis Ben-Hatira und Luca Wollschläger frische Impulsgeber auf den Platz. Und tatsächlich war es dann Wollschläger, der in der Nachspielzeit, fast mit dem Schlusspfiff, doch noch Bätge überwand und zum 1:2 traf. „Es war so ziemlich die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bislang gespielt haben. Der BFC hat aus wenig unheimlich viel gemacht – mein junges Team konnte seine Chancen leider nicht so konsequent nutzen“, resümierte Schmidt.