BFC Dynamo verpasst Sprung an die Spitze, kassiert in Erfurt eine Niederlage

Der Ausflug nach Erfurt ins Steigerwaldstadion ist für den BFC Dynamo mit einer gewissen Ernüchterung und der zweiten Niederlage dieser Saison zu Ende gegangen. Dafür hat Rot-Weiß Erfurt seine Mini-Krise nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg beendet, das Livespiel der Regionalliga Nordost mit 3:1 (2:0) gewonnen und sich erfolgreich zurückgemeldet.

Von Anfang an zeigten die Erfurter, dass sie sich nach der internen Krisensitzung Mitte der Woche viel vorgenommen hatten. „Es war kein guter Nachmittag für uns in Erfurt. Wir haben leider eine ganz, ganz schlechte erste Halbzeit gespielt, wo wir nicht verstanden haben, dass man, um ganz oben zu stehen, drei Punkte nicht nur auf eine schöne Art und Weise holen muss, mit extrem guten Fußball, sondern vielleicht auch mal mit bisschen anderen Mitteln“, sagte der Berliner Co-Trainer Nils Weiler.

BFC-Trainer Dirk Kunert muss die Partie auf der Tribüne verfolgen

Sein Chef, BFC-Trainer Dirk Kunert, der wegen seiner Ampelkarte aus dem Heimspiel gegen den FC Viktoria auf der Tribüne Platz nehmen musste, sah eine abwechslungsreiche, intensive Anfangsphase, beide Teams begannen offensiv. Nach etwas mehr als 20 Minuten wurden die Angriffe der Erfurter immer gefährlicher, die Torchancen zwingender.

Schließlich passte der schnelle Daniel Muteba, der zuvor schon für ordentlich Wirbel gesorgt hatte, zu Artur Mergel. Der zog mit Wucht ab und ließ BFC-Keeper Leon Bätge keine Chance: 1:0 (30.). Mergels Körpersprache beim Torjubel zeigte an: Leute, das war heute noch nicht alles.

War es auch nicht. Daran konnte auch Bätge nichts ändern, als er wenig später einen Ball gefangen hatte, und beim Abwurf Mergel erst mal abräumte. Pfiffe des Erfurter Publikums waren dem BFC-Keeper danach bei jeder Aktion sicher.

Während der BFC vor allem in der ersten Spielhälfte seine sonst so gefährlichen Angreifer kaum in aussichtsreiche Positionen brachte, Rufat Dadashov und Tobias Stockinger daher ziemlich blass blieben, drückte Rot-Weiß Efurt weiter - und kam zum verdienten 2:0 (35.). Bei diesem Tor hatte die Zuordnung im Strafraum des BFC nicht gestimmt, nach einer Mergel-Flanke brauchte Michael Seaton, der völlig frei hochsteigen konnte, den Ball ungestört per Kopf ins Tor befördern.

Dedidis gelingt der Anschlusstreffer für den BFC Dynamo

Nach der Pause brachte Weiler in Amar Suljic und Patrick Sussek zwei Neue für den Spielaufbau. Doch der BFC schien nur halb entschlossen, eine wirkliche Aufholjagd zu starten. Symptomatisch war da vielleicht eine Szene aus der 55. Minute, als Torjäger Dadashov aus kurzer Distanz nicht selbst den Schuss aufs Tor abgab, sondern sich anders als sonst, für einen Pass ins Nirgendwo entschied.

Dann versuchte es Vasileios Dedidis, der dieses Mal von Beginn an auf dem Platz stand: Als er den Ball zum ersten Mal ins Tor bugsierte, war er in Abseitsposition gestartet. Doch dann klappte er mit dem Anschlusstreffer: Dedidis sprintete im Strafraum rechts an Erfurts Keeper Jean-Marie Plath vorbei und ließ den Ball zum 1:2 ins Netz kullern (71).

Co-Trainer Weiler sieht zu krasse individuelle Fehler

Der BFC schöpfte noch mal Hoffnung auf mindestens einen Punkt. Schließlich hatte Tabellenführer Greifswalder FC zuvor beim 0:0 gegen Chemie Leipzig ja auch nur einen Punkt geholt. Also ruderten die Spieler mit den Armen, feuerten sich gegenseitig an. Doch die Erfurter blieben achtsam, hinderten den BFC immer wieder daran, sein Spiel zur Entfaltung zu bringen. Schließlich stellte erneut Seaton mit dem dritten Doppelpack in seinem dritten Saisonspiel den 3:1-Endstand her.

„Wir wollten es mit der schönen Klinge lösen, darauf hat Erfurt nur gewartet. Sie haben unsere Ballverluste bestraft. Am Ende sind die individuellen Fehler in diesem und dem Spiel zuvor zu krass gewesen, um Ergebnisse zu liefern, die uns ganz nach oben bringen“, sagte Co-Trainer Weiler, der sicher mit Spannung auf das Ergebnis des Brandenburg-Derbys zwischen Energie Cottbus und dem SV Babelsberg am Sonntag wartet. Eine positive Nachricht aus dem Erfurt-Spiel hatte er zumindest: „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Insofern müssen wir lernen aus den Spielen und sie gut auswerten, um in den nächsten Wochen wieder erfolgreich zu sein.“