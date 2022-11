Regionalliga-Topspiel von Viktorias Frauen live im Free-TV Das Frauenteam vom Viktoria Berlin wird bei seinem Regionalliga-Topspiel gegen Türkiyemspor Berlin live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 zeigt die Partie am ... dpa

ARCHIV - Wasiak (l-r), Beyaztepe, Saar und Schulte beim Training von FC Viktoria 1889 Berlin. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Das Frauenteam vom Viktoria Berlin wird bei seinem Regionalliga-Topspiel gegen Türkiyemspor Berlin live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 zeigt die Partie am Sonntag, 13. November, ab 14.00 Uhr, wie der Sender am Freitag mitteilte. Viktoria steht momentan auf dem 2. Platz der Fußball-Regionalliga Nordost. Gegen Türkiyemspor geht es im Stadion Lichterfelde gegen einen der härtesten Konkurrenten um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.