Der Champions-League-Auslosung am Mittwochmittag ging eine neue Hiobsbotschaft für den ohnehin schon in einer Führungskrise steckenden deutschen Volleyball voraus: Berlins Dauerrivale VfB Friedrichshafen zieht sein Team für kommende Saison aus Europas Königsklasse zurück. „Uns ist es nicht möglich, die Kosten für die Anmietung einer Fremdhalle zu schultern und trotzdem wir bis zuletzt alles versucht haben, hat die CEV uns für die Bodensee-Airport Arena aufgrund der zu geringen Zuschauerkapazität keine Ausnahmegenehmigung erteilt“, hieß es in einer Mitteilung des VfB.

Friedrichshafens Rückzug für Volleyball-Deutschland bitter

Die Arena am Bodensee fasst nur 1000 Zuschauer, nach den Regularien des europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) müssen in der Champions League jedoch mindestens 2500 Zuschauerplätze zur Verfügung stehen. Für die Halle in Neu-Ulm, in die der VfB zuletzt ausgewichen war, ist die Miete zu teuer für den Klub, außerdem lehnte das Gros der Fans die mehr als 100 Kilometer lange Anfahrt von Friedrichshafen nach Neu-Ulm ab. VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt nannte den Rückzug aufgrund ansonsten sechsstelliger Mehrkosten „für unsere Trainer und Spieler, aber auch für ganz Volleyball-Deutschland extrem bitter“.

So sind die BR Volleys und die SVG Lüneburg, die erstmals in der Champions League antritt, die einzigen deutschen Vertreter in der Champions League der Männer. Der deutsche Meister aus Berlin hat als Gesetzter in Lostopf eins in Halkbank Ankara und GS Bluenergy Piacenza so ziemlich die schwierigsten Gegner aus den Lostöpfen zwei und drei erwischt, die möglich waren. Dazu treffen sie auf Benfica Lissabon. „Das Lospech bleibt uns treu“, kommentierte BR Volleys-Manager Kaweh Niroomand.

Schon vorige Saison hatten die Berliner beim 1:3 in Ankara und beim 0:3 zu Hause gegen Halkbank keine Chance gegen das türkische Team, das nicht nur den niederländischen Topvolleyballer Nimir als Diagonalangreifer im Kader hat, sondern nun auch noch den französischen Olympiasieger Earvin N’gapath verpflichtete.



Der italienische Klub Piacenza ist mit ähnlichen Hochkarätern besetzt: Im Zuspiel dirigiert der französische Olympiasieger Antoine Brizard, außen greift der brasilianische Olympiasieger Ricardo Lucarelli an und in der Mitte präsentiert sich im Kubaner Robertlandy Simon eine Urgewalt im Block. Das bedeutet: Das Who’s who der Volleyballszene kommt schon in der Gruppenphase zwischen dem 21. November und dem 17. Januar in die Berliner Max-Schmeling-Halle.

Volleys-Manager Niroomand hofft auf die Heimspiele

„Wir haben schon im letzten Jahr gesagt, dass wir die wohl härteste aller Gruppen erwischt haben. Diesmal ist die Aufgabe jedoch mutmaßlich noch ein Stück größer. Ankara hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verstärkt und Piacenza verfügt über reihenweise Superstars in seinem Kader. Wir werden sehen, wie schnell sich diese Gegner als Mannschaft finden“, meint Niroomand. Er hofft darauf, dass seine Mannschaft, die auf den Schlüsselpositionen unverändert bleibt, schnell eingespielt in diese herausfordernden Spiele geht: „Die Heimspiele werden natürlich extrem wichtig für uns sein, um es aus dieser Gruppe irgendwie in die K.-o.-Phase zu schaffen.“

Lüneburg bekommt es mit dem polnischen Klub Jastrzebski Wegiel, den Tschechen von Ceske Budejovice und einem noch zu ermittelnden Qualifikanten zu tun. Direkt ins Viertelfinale kommen die Erstplatzierten der fünf Vierergruppen. Zwischen den vier Gruppenzweiten und dem besten Gruppendritten werden die restlichen Teilnehmer an der Runde der besten acht Mannschaften ermittelt. Russische Teams bleiben in dem Wettbewerb weiter ausgeschlossen.