Reimer wird ehrenamtlicher Eishockey-Nachwuchstrainer

München -DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer steigt beim Deutschen Eishockey-Bund als Nachwuchstrainer ein. Der 40 Jahre alte Olympiazweite von Pyeonchang soll beim DEB fortan als Entwicklungstrainer arbeiten.

Reimer hatte seine Karriere in der Deutschen Eishockey Liga nach der abgelaufenen Saison bei den Nürnberg Ice Tigers beendet. Für seine Arbeit beim DEB wird Reimer bis Jahresende nicht bezahlt.

Über diese Ehrenamts-Tätigkeit soll Reimer zunächst an den DEB gebunden werden, um danach entscheiden zu können, in welchem Bereich er künftig arbeiten will. „Mit Patrick Reimer gewinnen wir ein absolutes Aushängeschild unseres Sports für den Verband“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.