Reis hofft vor Rückkehr nach Bochum auf friedliches Derby Schalkes Coach Thomas Reis geht die brisante Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in Bochum ohne großen Emotionen an. dpa

ARCHIV - Schalke-Trainer Thomas Reis hofft auf ein friedliches Derby. Andreas Gora/dpa

Gelsenkirchen -Schalkes Coach Thomas Reis geht die brisante Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in Bochum ohne großen Emotionen an.