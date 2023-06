Alles aus Liebe: Cristiano Ronaldo trifft im 200. Spiel für Portugal

Cristiano Ronaldo jubelt in seinem 200. Länderspiel über seinen späten Treffer für Portugal in der EM-Qualifikation gegen Island.

Die Vermarktung von Cristiano Ronaldo in den sozialen Medien funktioniert weiterhin wunderbar – auch wenn der 38-Jährige inzwischen irgendwo im Abseits der international eher nicht auf höchstem Level agierenden Saudi Pro League bei Al-Nassr kickt. Das Video zu Ronaldos 200. Länderspiel, das am Dienstag um Mitternacht auf seiner Instagram-Seite hochgeladen wurde, zeigt ihn immer wieder im portugiesischen Nationaltrikot: als jungen Kerl mit blondierten Strähnen und abgeklebten Ohrringen, als Triumphator, als Kinder-über-den-Kopf-Streichler, als Torschütze, als Ballküsser, als mit den Knien-über-den Rasen-Rutscher, als Superstar.

Und natürlich ist die Geschichte, die er am Dienstagabend lieferte richtig gut: Da absolvierte er nicht nur als erster Fußballspieler überhaupt sein 200. Länderspiel. Er schoss Portugal auch noch spät in der Partie zum Sieg in der Qualifikation für die Europameisterschaften im kommenden Jahr in Deutschland.

Ronaldo ist Rekordspieler und Rekordtorschütze aller Nationalteams

Cristiano Ronaldo erzielte beim Gastspiel der Portugiesen in Island in der 89. Minute das 1:0 (0:0). Zwei sportliche Zahlen zeigen seinen herausragenden Status als Kicker: Ronaldo ist mit 200 Einsätzen und 123 Treffern Rekordspieler und dazu auch Rekordschütze bei den Nationalteams. Und auch wenn es zuletzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eigentlich so aussah: Ein Ende seiner Zeit ist noch nicht in Sicht. Das formuliert er selbst jedenfalls in der portugiesischen Sportzeitung A Bola so: „Es war schon immer mein Traum, die Nationalmannschaft zu vertreten.“

Die Titelzeile der Zeitung lautete: „Für Stars wie Ronaldo scheint sogar die Sonne in der Nacht.“ Nach vier Spielen und vier Siegen gegen Liechtenstein, Luxemburg, Bosnien und Island ist den Portugiesen die EM-Teilnahme sicher. Das hatte Ronaldo als sein vorrangiges Ziel ausgegeben: „Ich möchte weiterhin alle Portugiesen glücklich machen. Eine Reise, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell endet.“ Der Angreifer gewann 2016 bereits den EM-Titel mit Portugal – damals schoss Éder in der Nachspielzeit das 1:0 im Finale gegen Gastgeber Frankreich.

Die Botschaft in dem Internetvideo, in dem Ronaldo für Ronaldo wirbt, lautet: „Ich will in Deutschland auf jeden Fall wieder im Kader stehen, denn 200 Spiele mit dem gleichen Engagement, Hingabe und Verantwortung, genau wie das erste Mal, dass ich mit diesem Trikot gespielt habe. Ich bin hier, punkte weiter, verfolge meinen Traum und gebe alles für das Team und unser Land. Aus Liebe zu Portugal.“ Und zu sich selbst.