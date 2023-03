Rekordhalter VSG Altglienicke möchte weiter an der Spitze mitmischen

Mit einer Bilanz von sieben Siegen ohne Gegentor in Folge hat die VSG einen neuen Regionalligarekord aufgestellt. Am Dienstag kommt der SV Babelsberg.

Zwischen dem Sonntagsschuss ins totale Glück und dem beinahe krummen Ding ins Unglück lagen nur wenige Minuten. Um ein Haar hätte man nicht über Glückskind Patrick Breitkreuz, sondern über Pechvogel Steffen Schäfer sprechen müssen. Knapp war Schäfers Klärungsversuch nach einer Flanke des Chemnitzer FC am eigenen Kasten vorbeigegangen, sein Team nicht in Rückstand geraten. Stattdessen durfte er vier Minuten später mit Breitkreuz über dessen fulminanten Treffer zum 1:0-Sieg für die VSG Altglienicke jubeln.

Am Dienstag geht es gegen den SV Babelsberg

In der Tabelle der Regionalliga Nordost konnten die Berliner so den dritten Platz und damit den Anschluss an die Spitze halten. Aber nicht nur das. Dem Team um den Torschützen Patrick Breitkreuz ist mit diesem Erfolg etwas Historisches gelungen: Zum siebten Mal in Folge hat die VSG ein Spiel ohne Gegentor gewonnen. Das war zuvor noch keiner Mannschaft in der Regionalliga Nordost gelungen. „Unglaublich, davon träumt man ja. Das war ein richtig wichtiger Sieg, das fühlt sich toll an. Wieder mal gewonnen, wieder zu null“, sagte der Siegtorschütze, der mit seinen Teamkollegen bereits am Dienstagabend (19 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Babelsberg erneut gefordert sein wird.

Da, so Karsten Heine, müsse seine Mannschaft aber von Beginn so da sein, wie sie es nach dem Seitenwechsel in Chemnitz gewesen sei. Denn, und das gehörte auch zur Wahrheit des knappen Sieges in Chemnitz: „Wir haben Riesenglück gehabt, dass die Chemnitzer nicht mit mindestens einem Tor in Führung gegangen sind.“ Altglienicke habe da keine Lösung für die langen Bälle des Gegners gehabt und die Zweikämpfe verloren. Neben der Steigerung in den zweiten 45 Minuten aber gab es da eben diesen Sonntagsschuss, der Altglienicke einen Rekord bescherte.

Alle 23 Gegentore hat Altglienicke in der Hinrunde kassiert

Für Heine scheint das nicht mehr als eine Randnotiz zu sein. Alle bislang 23 Gegentore hat seine Mannschaft in der Hinrunde kassiert, damit war der Trainer nicht zufrieden. Die Bilanz von 15:0 Toren und 21 Punkten aber hievte die VSG von Rang sieben auf Platz drei – der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt beträgt sechs Zähler, Altglienicke aber hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und kann näher heranrücken. „Man sieht ja, wie eng das da oben ist und bleiben wird. Und wir wollen gerne mitmischen“, so Heine.

Ob seine Mannschaft dafür in den kommenden Partien den eigenen Rekord weiter verlängert, sei dabei nicht so wichtig. „Wenn wir 2:1 gewinnen, freuen wir uns genauso“, sagt der Trainer, der genau weiß, dass seine Spieler nicht jedes Gegentor verhindern können. „Wichtig ist, dass die Truppe weiter so gierig verteidigen möchte, wie wir das heute gemacht haben“, sagte Karsten Heine nach dem Sieg in Chemnitz und hätte natürlich nichts gegen ein Erfolgserlebnis gegen Babelsberg. Egal ob mit oder ohne Gegentor.