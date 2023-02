Remis bei Ajax: Union setzt auf die Kraft der Försterei Auch im Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam bleibt Union in diesem Jahr ungeschlagen. Nicht nur, dass die Berliner gut mithalten. Es war sogar noch mehr drin. J... dpa

Calvin Bassey (r) von Ajax Amsterdam gegen Fabio Schneider vom 1. FC Union Berlin. Peter Dejong/AP/dpa

Amsterdam -Den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in dessen Stadion an den Rand einer Niederlage bringen zu können, war für die Profis des 1. FC Union Berlin nach den Erfolgen der vergangenen Monate keine Überraschung mehr. „Wir haben in Leipzig gewonnen, die spielen in der Champions League. Wir können mit allen mithalten“, sagte Abwehrspieler Josip Juranović nach dem 0:0 des Bundesliga-Zweiten im Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League am Donnerstagabend. „Wir haben viel Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir als Team schwer zu schlagen sind“, sagte sein Mannschaftskollege Danilho Doekhi. Gute Aussichten für das Rückspiel am kommenden Donnerstag.