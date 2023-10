Rennbahn Hoppegarten: Lord Charming gewinnt Preis der deutschen Einheit

Aufgeregt war Lady Ewelina im Führring, also wenige Minuten vor dem Start des Hauptrennens auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. So aufgeregt, dass Marian Siburske, der Besitzer der dreijährigen Stute, selbst ganz aufgeregt war und im Hinblick auf ein erfolgreiches Abschneiden beim mit 55.000 Euro dotierten Preis der Deutschen Einheit wohl kein allzu gutes Gefühl mehr hatte. Und tatsächlich: Nicht die von Bauyrzhan Muzarbayev gerittene 3,7:1-Favoritin, sondern Lord Charming unter Jockey René Piechulek gewann am Dienstag dieses prestigeträchtige Rennen in seiner 33. Auflage. Wobei freilich nicht von einem Außenseitersieg die Rede sein konnte, dafür war Lord Charming bekanntermaßen einfach zu gut in Form.

Dickes Lob von Trainer Schiergen

Aus dem Schlussbogen heraus machte der fünfjährige Wallach, der zuletzt bei einem Listen- sowie bei einem Gruppe-III-Rennen in Frankreich überzeugt hatte, auf der Innenbahn Meter um Meter gut, lag schließlich zwei Längen vor Atoso (mit Lilli-Marie Engels im Sattel) und eine weitere vor Mythico (Lukas Delozier). Lady Ewelina landete unter ferner liefen, war schon an der Tränke, als Lord Charming und Piecheluk von den fast 15.000 Zuschauern noch gefeiert wurde.

„Er hat genau das gezeigt, was wir von ihm kennen: Herz, Einstellung, Kampfgeist. Das ist so ein tolles Pferd“, sagte Piechulek über den siegreichen Galopper, der von Peter Schiergen in Köln trainiert wird und von ebendiesem auch noch ein dickes Lob bekam. „Er ist einfach ein tolles Pferd, läuft jedes Rennen schnell und gibt immer alles. Den Gruppensieg hat er mehr als verdient. Auch vom Charakter her ist er einfach ein Ausnahmepferd“, sagte der 58-Jährige.

Beim 20. Karrierestart kam Lord Charming zum vierten Sieg, hat die Gewinnsumme auf 213.820 Euro gesteigert. Es war der erste Sieg in der Gruppe-Klasse für den Charm-Spirit-Sohn, der im Besitz des Rennstalles Gestüt Hachtsee der Familie von Norman steht. Das Gestüt ist auch Züchter des Siegers.