Rennen um die Playoffs: Packers drehen Partie bei Dolphins Die Green Bay Packers haben an Weihnachten die wichtige Football-Partie bei den Miami Dolphins für sich entschieden und bleiben im Rennen um die Playoff-Plät... dpa

Raheem Mostert (2.v.r) von den Miami Dolphins und De'Vondre Campbell (M) von den Green Bay Packers. Jim Rassol/AP/dpa

Miami -Die Green Bay Packers haben an Weihnachten die wichtige Football-Partie bei den Miami Dolphins für sich entschieden und bleiben im Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL. Die Packers gewannen am Sonntag nach einem Halbzeitrückstand noch mit 26:20 (13:20).