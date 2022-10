„Respekt ist da“: Hertha mutig nach Leipzig Hertha reist mit viel Selbstvertrauen nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage nach Leipzig. Bei RB gab es für die Berliner bisher aber nicht viel zu holen. dpa

ARCHIV - Sandro Schwarz von Hertha BSC betritt das Stadion. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Nach vier Unentschieden will Hertha BSC wieder einen vollen Erfolg in der Fußball-Bundesliga erzielen. Im Gastspiel bei RB Leipzig treffen die Berliner am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) aber auf einen Gegner, der nach einem schwachen Saisonstart in die Erfolgsspur zurückgefunden hat und Hertha in bisher zwölf Bundesligaduellen nur vier von insgesamt maximal 36 Punkten gönnte.