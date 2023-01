Restart als Experte: Boris Becker kommentiert für Eurosport die Australian Open

Da und dort war zu lesen, dass Boris Becker mit der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit beim Spartensender Eurosport einen Schritt zurück in die Normalität mache. Wobei man an dieser Stelle vielleicht einwerfen darf, dass die Normalität eines Boris Becker schon vor dessen Verurteilung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe natürlich nichts mit der Normalität eines Normalos zu tun hatte. Aber es stimmt schon, die Aufgabe, ab Montag als Tennisexperte die Spiele der Australian Open zu analysieren, ist für den 55-Jährigen nach seinen siebenhalb Monaten in zwei englischen Gefängnissen und seiner vorzeitigen Haftentlassung Mitte Dezember vergangenen Jahres so ein bisschen wie nach Hause kommen.

Willkommen zurück in der Welt des Tennissports, wo der Leimener aufgrund seiner einzigartigen Spielweise, seiner zahlreichen Erfolge und fraglos auch wegen seines Charismas auf ewig zu den Größten zählen wird. Wo er zudem als profunder Trainer und Kommentator hohes Ansehen genießt – und das trotz der zahlreichen Irrungen und Wirrungen in seinem Leben als Privat- und Geschäftsmann, die im vergangenen Jahr schließlich einen Schuldspruch wegen Insolvenzverschleppung zur Konsequenz hatte.

BBC hat sich von Becker distanziert

Es ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, dass Eurosport an Becker festhält, das Studio für das Grand-Slam-Turnier wegen möglicher Einreiseprobleme nicht in Melbourne, sondern in München aufgebaut hat und ihm – nicht zu vergessen – beim Restart in das öffentliche Leben in gewisser Weise eine finanzielle Sicherheit gibt. Die British Broadcasting Corporation, kurz BBC, bei der Becker seit 2003 regelmäßig als Experte in Erscheinung trat, sah sich hingegen zu einer Distanzierung vom dreifachen Wimbledonsieger gezwungen. Und das nicht nur wegen der Tatsache, dass Becker sich bis auf Weiteres nicht auf britischen Boden begeben darf.

Im Zusammenhang mit seinem Job bei Eurosport sprach er nun von einer hohen Verantwortung, die er habe, denn: „In den kommenden 14 Tagen werden viele verfolgen, was ich sage. Das wird genau unter die Lupe genommen, was ich aber gewohnt bin. Ich werde mein Bestes geben, um professionell aufzutreten und rüberzukommen.“ Und bestens vorbereitet sei er, fügte er noch an, weil es ihm möglich gewesen wäre, im Gefängnis Tennis zu gucken. Er scheint zu wissen, was auf dem Spiel steht.