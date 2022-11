Retro-Flair und Aufbruchstimmung: Alba Berlins Frauen mit besonderer Premiere

Am Ende standen sie alle in der Sömmeringhalle. Die Basketballerinnen von Alba Berlin legten auf dem Parkett gerade einen 20:3-Schlussspurt gegen die Lions vom MBC hin, als die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen den Anfang machten. Erst klatschten sie Albas Spielerinnen stehend und lautstark zum 68:55-Comeback-Sieg, dann feierten sie sie noch immer stehend für ebendiesen. Und auch die Akteurinnen selbst standen 20 Minuten nach Spielende noch auf dem hölzernen Boden der Sporthalle Charlottenburg – umringt von Kindern und Jugendlichen, die Fotos mit ihnen machen und Autogramme von ihnen haben wollten.

Ziemlich genau 25 Jahre nachdem sich Albas Männer Mitte der 90er-Jahre aus ihrer sportlichen Kinderstube in Charlottenburg verabschiedet hatten, kehrte Alba mit der Frauenmannschaft in die Sömmeringhalle zurück. Es wurde eine basketballerische Einweihungsparty im neuen Zuhause, mit einer wichtigen Erkenntnis: Albas Frauenteam ist nicht nur in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) angekommen, sondern auch in der Berliner Sportlandschaft.

Sömmeringhalle erinnert noch immer an alte Alba-Zeiten

Den Anfang machte ein Gefühl der Nostalgie. So bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Betreten der Sömmeringhalle zwar auch deren frisch renoviertes Dach zu sehen, allerdings nicht ohne dabei immer wieder an alte Alba-Zeiten erinnert zu werden. Die mit grünem Metall verkleideten Holzbänke auf den Tribünen, die massiven Betonwände der Halle und deren von der Zeit gezeichneter Gesamtzustand haben sich seit Jahren kaum verändert. Auch 25 Jahre später sorgte all das aber eher für ein gemütliches Retro-Flair als für Unmut unter den Fans.

Ein Retro-Flair, das gepaart wurde mit viel Aufbruchstimmung. Dass Albas Frauen den Nebenhallen A und C der Max-Schmeling-Halle, in denen sie die vergangenen Jahre vor maximal 300 Leuten gespielt haben, mittlerweile entwachsen sind, war deutlich zu sehen. Über 1500 Menschen bei einem reinen Frauenbasketballspiel waren nicht nur in Berlin lange undenkbar, sondern sind auch bei anderen DBBL-Klubs alles andere als üblich. So war auch Ireti Amojo, Albas Koordinatorin für Mädchen- und Frauenbasketball, fast ein wenig überwältigt, als sie sagte: „Berlin zeigt, dass Berlin Bock hat auf Spitzenbasketball bei den Frauen. Berlin weiß, dass es uns gibt.“

Eine der Besonderheiten: Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern waren viele junge Frauen und noch jüngere Mädchen. Ganze Nachwuchsmannschaften hatte Alba zum ersten Spiel ins neue Wohnzimmer gelotst. Auch hierüber freute Amojo sich sichtlich und erklärte: „Wir haben ganz viele Mädchen hier, die jetzt Frauenbasketball-Bundesliga gucken können und die jetzt Vorbilder haben.“

Alba-Frauen zeigen gegen MBC Einsatz und Kampfgeist

Vorbilder, die gegen die Lions aus Halle Anschauungsunterricht in Sachen Einsatz und Kampfgeist gaben. So erwischten die Berlinerinnen gegen den MBC einen schweren Start. Insbesondere offensiv ging beim Team um Kapitänin Lena Gohlisch wenig bis gar nichts. Ein zwischenzeitlicher Elf-Punkte-Rückstand war das Ergebnis. Dann kam das Schlussviertel. Auf dem Parkett ließ Alba dem MBC plötzlich keine Chance mehr, während die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen stetig lauter wurden. Das Ergebnis: der dritte Sieg im sechsten Saisonspiel. Und ein erster Eindruck davon, was bei Albas Frauen zukünftig in der Sömmeringhalle an Stimmung und Wachstum möglich sein wird.

Es sind Potenziale, die es nun zu nutzen gilt. Dass Alba hierbei auf einem guten Weg ist, bewies das Spiel eindrucksvoll. Wie auch der bereits erwähnte und an sich im Frauenbasketball schon außergewöhnliche Autogramm-Marathon.