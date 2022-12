Reynor triumphiert bei Homestory Cup in Starcraft 2 In Krefeld krönt sich ein Starcraft-2-Spieler zum ersten Mal in seiner Karriere zum Champion des Homestory Cups. Damit beendet er gleichzeitig die lange Tite... dpa

Krefeld -Ein breites Grinsen, die Gewinnerfaust schnellte hin und her, Weihnachtsmusik klang neben lautem Applaus: Der Starcraft-2-Profi Riccardo „Reynor“ Romiti hat den Homestory Cup in Krefeld in einer winterlichen Szenerie gewonnen.