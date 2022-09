Richter erlöst Hertha bei Ex-Club Augsburg Marco Richter war der gefragteste Mann nach dem ersten Saisonsieg der Hertha. An seiner alten Wirkungsstätte trifft der Berliner erstmals seit seiner übersta... Jordan Raza und Felix Müschen dpa

Augsburg -Vor dem Spiel wurde Herthas Marco Richter noch von seinen ehemaligen Augsburger Kollegen geherzt, am Ende zerstörte der Offensivspieler ihre Träume vom ersten Heimsieg in dieser Spielzeit endgültig: Mit einem späten Tor (90.+3) zum 2:0 (0:0) bescherte der 24-Jährige, der seine ersten 97 Bundesliga-Partien für den FCA bestritt, den Berlinern am Sonntag den ersten Saisonerfolg in der Fußball-Bundesliga. Nach der Führung durch Dodi Lukebakio (57.) brachte Richter die gesamte Hertha-Bank endgültig zum Toben. Bei den offensiv schwachen Augsburgern deutet hingegen mal wieder alles auf eine Zittersaison hin.