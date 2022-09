Richter erlöst Hertha: Erster Saisonsieg beim FC Augsburg Geht doch! Den Berlinern gelingt im Kellerduell mit Augsburg der erste Saisonsieg. Der FCA offenbart erneut seine Offensivschwäche - und wartet weiter. Der N... Jordan Raza und Felix Müschen dpa

Augsburg -Hertha BSC hat sich beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga erkämpft und die Abstiegsränge vorerst hinter sich gelassen. Die Berliner gewannen bei den zuhause weiter sieglosen Fuggerstädtern am Sonntag verdient mit 2:0 (0:0) und zogen damit in der Tabelle am FCA vorbei. In einer hitzigen Partie bescherten Dodi Lukebakio (57. Minute) mit seinem zweiten Saisontor und der Ex-Augsburger Marco Richter (90.+3) Sandro Schwarz den ersten Sieg als Hertha-Trainer. Bei den offensiv schwachen Augsburgern deutet hingegen mal wieder alles auf eine Zittersaison hin.