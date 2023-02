Richter verschafft Hertha Luft im Abstiegskampf Hertha klettert nach dem Sieg gegen Augsburg aus dem Tabellenkeller. Marco Richter unterstreicht dabei eine ganz besondere Beziehung zu seinem ehemaligen Ver... Thomas Flehmer , dpa

Herthas Marco Richter bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Soeren Stache/dpa

Berlin -Der ehemalige Augsburger Marco Richter hat Hertha BSC zu einem wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga geführt. Der ehemalige Augsburger leitete am 22. Spieltag den 2:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Augsburg mit seinem Führungstreffer in der 61. Minute ein. Den zweiten Treffer erzielte am Samstag Dodi Lukebakio (69.) vor 40.522 Zuschauern im Berliner Olympiastadion.