Riders Tour wieder mit acht Etappen Die Riders Tour soll auch in dieser Saison acht Etappen umfassen. Die internationale Serie für Springreiter beginnt am vierten Aprilwochenende beim Turnier i... dpa

Berlin -Die Riders Tour soll auch in dieser Saison acht Etappen umfassen. Die internationale Serie für Springreiter beginnt am vierten Aprilwochenende beim Turnier in Hagen bei Osnabrück, dem ersten großen Freiluft-Turnier des Jahres in Deutschland. Letzte Station ist im Februar kommenden Jahres in Neumünster.