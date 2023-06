Riesen-Sportevent im Juni: Läuft Berlin sich warm für eine Olympia-Bewerbung?

Am 17. Juni starten in Berlin die Special Olympics. Für den Senat vielleicht auch ein Vorlauf, um eventuell den Zuschlag für die Olympischen Spiele zu bekommen.

7000 Athleten und Athletinnen aus 190 Nationen, dazu Veranstaltungen in ganz Berlin – die Hauptstadt läuft sich warm für die Special Olympics World Games, die Ende kommender Woche starten. SPD-Sport- und Innensenatorin Iris Spranger sagte am Dienstag nach der Senatssitzung: „Wir wollen zeigen, dass wir es können.“ Das meinte sie auch mit Blick auf Olympische Spiele, für die Berlin immer wieder als Austragungsort gehandelt wird.

Doch erst einmal muss die Stadt diese Weltspiele wuppen. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und Mehrfachbeeinträchtigung. Die Athleten und Athletinnen treten bei Wettbewerben in 26 Sportarten an – von Schwimmen über Badminton bis Basketball und Fußball, wie Spranger am Dienstag erläuterte.

Außerdem gibt es viele Kulturveranstaltungen – zentrale Austragungsorte sind am Neptunbrunnen, am Alexanderplatz, an der Messe Berlin, im Olympiastadion und am Brandenburger Tor. Bei der Organisation der Special-Olympics-Sommerspiele engagieren sich rund 21.500 freiwillige Helfer, davon allein etwa 5000 aus Berlin. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Spranger. Für die Weltspiele der Special Olympics, die erstmals in Deutschland stattfinden, sind Kosten von 130 Millionen Euro eingeplant. Jeweils 47 Millionen kommen vom Bund und vom Land Berlin. Der Rest stammt von Sponsoren.

Die Tickets für einzelne Veranstaltungen kosten laut Spranger zwischen 6 und 8 Euro, Tickets für alle Tage zwischen 24 und 32 Euro. Das Zuschauen sei häufig aber auch kostenlos möglich, sagte die SPD-Politikerin, die versicherte: „Es werden tolle Spiele sein.“ Als Signal erhoffe sie sich, „Berlin als inklusive Sportmetropole national und international zu positionieren“.

Der Traum von Olympia in der Hauptstadt

Doch auch, um zu zeigen, dass die Stadt Großereignisse könne, so die Sportsenatorin Spranger. Die SPD-Politikerin bekräftigte damit erneut den Olympia-Traum der Landesregierung. Das hat die schwarz-rote Regierung auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Die Hauptstadt stehe als Austragungsort zur Verfügung, heißt es darin.

Doch das birgt Zündstoff: Bei einer deutschen Bewerbung geht es auch um die Olympischen Spiele im Jahr 2036. Und das ist ein geschichtsträchtiges Datum: Genau 100 Jahre zuvor fanden die Spiele in Berlin unter den Nationalsozialisten statt. Viele im Sport und auch in der Politik sehen Berlin als Austragungsort allerdings vermehrt als Chance und nicht als Hindernis für eine Bewerbung. Jüngst sprach sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser laut einem Medienbericht offen für Olympische und Paralympische Spiele 2036 in Berlin aus.