„Riesiges Potenzial“: Eberl begründet Leipzig-Wechsel

Leipzig -Max Eberl hat seinen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit den Zukunftsaussichten des Clubs begründet.

„Es herrscht ein riesiges Potenzial - im gesamten Club und der gesamten Region. Dieses Potenzial zu nutzen und zu entwickeln, ist eine unfassbar reizvolle Aufgabe für mich“, sagte der kommende Sportchef der Sachsen. Eberl war am 19. September offiziell von Leipzig verpflichtet worden, zuvor hatte er seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach aufgelöst. In Leipzig wird er sein Amt am 15. Dezember offiziell antreten.

Eine seiner ersten Aufgaben dürfte sein, den Kader zu vergrößern. Der neue Trainer Marco Rose hat in den knapp zwei Wochen seiner Amtszeit bereits mehrmals betont, dass der Club einen kleinen Kader für die anstehenden Aufgaben habe. Neben der Bundesliga will RB auch im Pokal und in der Champions League gut abschneiden. Momentan steckt der Club allerdings im Mittelfeld der Liga fest und hat in Nationalspieler Lukas Klostermann, Konrad Laimer und Dani Olmo schon drei längerfristige Ausfälle zu beklagen.