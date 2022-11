Rijhnen überrascht mit Weltcup-Sieg im Massenstart

Stavanger -Felix Rijhnen hat zum Abschluss des Weltcups der Eisschnellläufer im norwegischen Stavanger für eine große Überraschung gesorgt.

Der 32 Jahre alte Langstreckler aus Darmstadt gewann am Sonntag das Massenstart-Rennen und feierte damit zugleich seinen ersten Sieg im Weltcup. Am Vortag hatte der Inliner-Spezialist bereits mit Rang neun über 5000 Meter einen guten Saisoneinstand hingelegt. Der Erfurter Felix Maly lief als Achter ebenfalls in die Top Ten.

Zuvor hatte Claudia Pechstein ebenfalls im Massenstart über 16 Runden ein Achtungszeichen gesetzt. Knapp neun Monate nach Platz neun in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Peking rehabilitierte sich die 50 Jahre alte Berlinerin mit Platz elf für ihren 16. Rang zum Auftakt über 3000 Meter. Beim Sieg der Kanadierin Ivanie Blondin belegte Michelle Uhrig (Berlin) den 14. Platz.

Über 1000 Meter verpasste der Erfurter Moritz Klein in 1:10,16 Minuten als Elfter knapp einen Top-Ten-Rang. Sieger wurde in 1:08,73 Minuten Jordan Stolz aus den USA in, der am Freitag auch das 1500-Meter-Rennen gewonnen hatte.