Robin Benzing wechselt zu Zweitligist Gießen

Gießen -Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing kehrt zurück in seine Basketball-Heimat Deutschland. Der 34-Jährige wechselt zu den Gießen 46ers und unterschrieb dort einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag, wie der Zweitligist mitteilte. Zuvor hatte die „Gießener Allgemeine“ über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

„Auch die hohen Ambitionen der 46ers mit Hinblick auf die erste Liga waren ein ausschlaggebender Punkt für mich. Ich bin glücklich, die nächsten zwei Jahre in der Osthalle alles zu geben“, sagte Benzing in der Club-Mitteilung.

Zuletzt in Uruguay aktiv

Der Routinier spielte zuletzt ein Jahr für den Club Atlético Peñarol in Uruguay, seine Familie war in Südamerika mit dabei. „Es war toll, eine neue Kultur kennenzulernen. Das war eine tolle Erfahrung“, sagte Benzing der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Posten als Kapitän des Nationalteams verlor der Flügelspieler im Vorjahr an NBA-Profi Dennis Schröder. Für die Heim-EM 2022, bei der das deutsche Team die Bronzemedaille holte, wurde er nicht mehr nominiert. Die lange Nationalmannschaftskarriere ist für Benzing beendet.

Gießens Trainer Frenki Ignatovic zeigte sich von der Verpflichtung begeistert. „Mit der Verpflichtung haben wir einen echten Coup gelandet und setzen ein großes Ausrufezeichen für die kommende Saison“, sagte Ignatovic.