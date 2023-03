Robin Knoche: Details entscheiden Union-Duell in Belgien Wie müde sind die Profis von Union Berlin nach einem Dauerprogramm? Bei Saint-Gilloise soll der historische Sprung ins Europacup-Viertelfinale gelingen. Trai... dpa

ARCHIV - Unions Spieler feiern einen Treffer. Andreas Gora/dpa

Anderlecht -Union Berlins Trainer Urs Fischer befürchtet im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise keinen Fitness-Nachteil seiner Mannschaft. Entscheidend ist für den Chefcoach der Eisernen aber der psychologische Faktor angesichts des 14. Pflichtspiels des Fußball-Bundesligisten in diesem Jahr. „Ich glaube, die Mannschaft ist fit, wenn es um die Physis geht. Entscheidend ist auch das Mentale“, sagte Fischer bei der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining am Mittwoch im Lotto Park in Anderlecht.