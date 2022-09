Rogel fordert Uremovic und Kempf: Lob für alle Verteidiger Die Kommunikation mit Trainer Sandro Schwarz klappt, aber für sein Debüt in der Startelf von Hertha BSC muss sich Agustin Rogel (24) möglicherweise noch etwa... dpa

Berlin -Die Kommunikation mit Trainer Sandro Schwarz klappt, aber für sein Debüt in der Startelf von Hertha BSC muss sich Agustin Rogel (24) möglicherweise noch etwas gedulden. „Wir wissen um seine Qualitäten, wobei es jetzt auch eine kurze Woche war vom Augsburg-Spiel bis zum Samstag“, sagte Schwarz auf die Frage nach einem Einsatz des Uruguayers in der Partie des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.